Puigdemont es reuneix d'urgència amb consellers i partits independentistes

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat d´urgència aquest dimecres a la tarda a diversos actors polítics del procés sobiranista perquè acudissin al seu despatx del Palau. Segons ha pogut saber l´ACN, la reunió té un caràcter "informal" i no és un Consell Executiu ni una trobada amb tots els membres del Govern. Però sí estan passant pel Palau diversos consellers per entrevistar-se amb el president, com el vicepresident, Oriol Junqueras, el conseller de Territori, Josep Rull, el de presidència, Jordi Turull, la de Benestar i Treball, Dolors Bassa, la d´Agricultura, Meritxell Serret, el d'Empresa, Santi Vila o el d´Interior, Joaquim Forn. També hi ha el conseller de Justícia, Carles Mundó, que en el seu compte de Twitter ha assegurat que el seu compromís amb el Govern és "inequívoc". A més, també hi són representants de formacions independentistes com la secretària general d´ERC, Marta Rovira, el president del grup de JxSí i dirigent del PDeCAT, Lluís Corominas, o el coordinador territorial del PDeCAT, David Bonvehí.

Algunes fonts, a més, apunten que també podria acudir a la reunió l'expresident de la Generalitat i el president del PDeCAT, Artur Mas. També hi ha a dins del Palau el president de l´ACM i diputat del PDeCAT, Miquel Buch. La reunió es produeix un dia abans que, aquest dijous, el president hagi de fer el seu discurs davant el Parlament on anunciarà com proposa actuar davant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució decretada per l'Estat.

En les últimes hores s'han intensificat les reunions a diverses bandes per decidir com afrontar l'aplicació del 155 i consensuar els propers passos. Una de les decisions que ja ha pres Puigdemont és no anar al Senat a presentar les al·legacions contra el 155. També en les últimes hores, els diputats de JxSí s'han reunit al Parlament i s'han conjurat per proclamar la independència en el ple que comença aquest dijous a les 16 hores.