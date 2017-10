Què és la DUI de Catalunya?

Totes les mirades estaran posades aquest dijous al Parlament de Catalunya, on en una sessió que començarà a les 10 del matí, la cambra catalana pot fer efectiva la Declaració Unilateral d'Independència (DUI).

Una DUI es produeix quan un govern es declara a si mateix estat sobirà sense comptar amb el vistiplau de l'estat del qual se separa.

El Govern presidit per Carles Puigdemont considera que té el mandat de proclamar Catalunya com un estat independent després de la victòria en el referèndum de l'1 d'octubre, una convocatòria, però, que per a l'Estat Espanyol no té validesa en haver estat suspesa pel Tribunal Constitucional.

Moviments per evitar la DUI



Per evitar fer una DUI, una opció que Europa veu amb mals ulls ja que suposa una ruptura dramàtica, l'executiu de Puigdemont ha demanat diàleg amb la Moncloa. També ha estès la mà a una mediació nacional o internacional per trobar una solució pactada al conflicte català, que podria ser un referèndum acordat.

Madrid ha rebutjat qualsevol tipus de mediació pública i ha posat en marxa l'article 155 de la Constitució que suposa la intervenció de l'autonomia de Catalunya i la destitució de tot el govern català, amb l'objectiu de convocar en uns mesos noves eleccions autonòmiques.

Un futur incert després de la DUI



Aquest dijous, si el Parlament proclama la DUI, el xoc de trens haurà arribat al seu punt de màxima confrontació i s'obrirà un escenari d'incertesa en el qual podrien coexistir dues legalitats ja que el Govern català s'haurà autoproclamat estat independent i entraran en vigor les lleis de transitorietat, mentre que l'Estat Espanyol no reconeixerà aquesta nova sobirania i emprendrà les mesures que consideri oportunes per conservar la seva unitat.