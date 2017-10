Seat diu que el canvi de seu tindria sentit si es perd «protecció jurídica»

El president de Seat, Luca de Meo, afirma que «tindria sentit» traslladar la seu social fora de Catalunya si constata una pèrdua de «protecció jurídica». En una carta enviada a tots els treballadors, a la qual ha tingut accés ACN, De Meo destaca l'«arrelament» de la companyia a Catalunya, però senyala que l'estabilitat política, la seguretat jurídica i la permanència a la Unió Europea (UE) són elements «imprescindibles» per tal d'assegurar la sostenibilitat de Seat i les seves filials, així com per mantenir la confiança dels clients i accionistes.

«No és el primer cop que ens hem d'enfrontar a situacions incertes. Sempre hem aconseguit superar-les gràcies al compromís de totes les persones que formen part de Seat. Aquest cop no serà diferent», conclou De Meo.

El president de Seat s'adreça als treballadors i admet que la situació política actual i la repercussió que aquesta pugui tenir a la companyia s'ha convertit en una de les «principals preocupacions» de la direcció i de la plantilla, i els garanteix que la seva prioritat és «protegir els interessos de tots els treballadors i les respectives famílies, dels inversos, dels proveïdors i dels clients». Així, De Meo recorda que al llarg dels 60 anys d'història Seat ha pres sempre les «decisions adequades» per vetllar pel desenvolupament de la firma, «sempre dins el marc de la legalitat». És en aquest punt que senyala que «fins ara» no ha estat necessari traslladar la seu social «perquè la companyia ha pogut desenvolupar l'activitat operativa amb normalitat» i apunta que un canvi «tindria sentit» per buscar protecció jurídica «si aquesta no existís en el territori on som ubicats».

A la carta, De Meo també afirma que Seat és una empresa «fortament arrelada a Barcelona, Catalunya i Espanya», on té 14.500 treballadors, i subratlla que es tracta d'una de les principals companyies de l'Estat, amb una aportació propera a l'1% del PIB, una inversió de prop de 3.000 milions d'euros els últims cinc anys i una important activitat exportadora.