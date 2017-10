El TC suspèn la Llei de voluntats digitals i la llei contra els desnonaments

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i, conseqüentment, ha suspès cautelarment la Llei de voluntats digitals –que regula la vida digital de les persones mortes- i la Llei de protecció del dret a l'habitatge per a persones en risc d'exclusió social, aprovada al Parlament per evitar desnonaments, ajudar famílies endeutades i ampliar el parc públic d'habitatge.

El govern espanyol va aprovar per Consell de Ministres el passat 29 de setembre presentar els recursos d'inconstitucionalitat contra aquestes dues lleis, i també contra la Llei de l'Agència Catalana de Protecció Social que el TC també ha tombat aquesta setmana.

La llei contra desnonaments, aprovada el desembre de 2016 al Parlament, fitxava instruments alternatius per donar resposta als punts de la llei anterior suspesos també pel TC el maig de 2016.

Concretament, àmbits que fan referència a la mediació, el lloguer social, les expropiacions de l'ús de pisos en cas de necessitat d'habitatge en municipis de demanda acreditada.

El govern espanyol va aprovar els recursos d'inconstitucionalitat contra les tres lleis a finals de setembre. En aquell moment, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va explicar per què havien recorregut la Llei de voluntats digitals. Segons va argumentar, des del govern espanyol havien sol·licitat l'obertura de la comissió bilateral per tractar "aspectes tècnics d'aquesta llei" però la Generalitat no va respondre a la sol·licitud. Per tant, el govern espanyol va recórrer al TC perquè va entendre que no hi havia "voluntat d'acord" per part de la Generalitat.