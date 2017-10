Tusk considera la possibilitat que el Brexit no es materialitzi

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va declarar ahir que depèn de Londres com acabi la negociació del divorci entre el Regne Unit i la UE, i va tornar a insistir que no descarta la possibilitat que el Brexit no arribi a produir-se.

«Mentre no estiguem dividits, la UE podrà posar-se dreta a qualsevol escenari. De fet, de Londres depèn com acabarà això: amb un bon acord, sense acord o sense Brexit», va declarar Tusk davant del ple del Parlament Europeu, reunit a Estrasburg.

No és la primera vegada que, un cop iniciat el procés de desconnexió britànica de la UE, el president del Consell Europeu ha deixat oberta la porta de la permanència del Regne Unit al club comunitari, que, segons el calendari, hauria d'abandonar la Unió el 29 de març del 2019.

El juny, abans d'una cimera de líders de la UE, el president del CE va considerar la mateixa possibilitat, i per a això va citar la cançó del britànic John Lennon Imagine. Tusk va assenyalar llavors que alguns dels seus amics britànics li havien preguntat si el Brexit podria ser reversible i si podria imaginar que el Regne Unit segueixi en el futur sent part de la UE. «Els vaig respondre que, de fet, la UE s'ha construït sobre somnis que semblaven impossibles d'aconseguir. Qui ho sap? Podeu dir que sóc un somiador, però no sóc l'únic», va dir Tusk, recordant la cèlebre cançó de Lennon.

En declaracions a l'Eurocambra, Tusk es va descriure com «un optimista incurable» i va subratllar que, més enllà del camí del Regne Unit, els 27 països que romanguin a la UE han d'estar units.