La cimera del Govern acaba de matinada sense acord i continuarà aquest matí

La cimera al Palau de la Generalitat per abordar la resposta al 155 s'ha acabat a les dues de la matinada, més de set hores després que hagi començat. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha citat a les 19h els consellers, representants de JxSí i de les entitats sobiranistes i municipalistes per perfilar els pròxims passos que s'han de donar.

La reunió continuarà aquest dijous al matí per a tancar conclusions definitives, segons han explicat fonts coneixedores de la cimera. Després que en les darreres hores s'especulés molt amb unes possibles eleccions, sembla que la declaració d'independència pren força en detriment d'uns comicis. Especialment després de la reunió de JxSí al Parlament en què els diputats s'han conjurat per proclamar la independència en el ple d'aquesta setmana i hagin apostat per la resistència al 155. Una decisió que el president de JxSí, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta Rovira, han traslladat a Puigdemont en la reunió al Palau.

Puigdemont compareix aquest dijous a les 17 h al Parlament en el marc d'un ple que podria acabar divendres amb la declaració d'independència. De fet, l'ANC ja ha convocat el ciutadans a les 12 h de divendres al voltant del Parlament per "defensar la República".

S'ha esvaït però, en les últimes hores, una de les incògnites. Finalment, Puigdemont ha decidit no anar al Senat a presentar al·legacions a les mesures del 155 en considerar que el govern espanyol ja té decidit tirar-les endavant. "No perdrem el temps amb aquells que ja han decidit arrasar l'autogovern de Catalunya", ha argumentat Puigdemont en el seu compte d'Instagram.