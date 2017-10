Condemnen Jaume Matas a pagar els 1,2 milions que va cobrar Calatrava

L'Audiència de Palma ha condemnat l'expresident balear Jaume Matas a 7 anys d'inhabilitació per prevaricar per encarregar a Santiago Calatrava el disseny d'un palau de l'òpera i li ha imposat la devolució dels 1,2 milions públics que va cobrar l'arquitecte valencià del Govern autonòmic.

La sentència considera Matas autor d'un delicte de prevaricació pel qual l'inhabilita per 7 anys en aplicar-li atenuant de dilacions indegudes i l'absol de l'acusació de tràfic d'influències. Anticor-rupció i l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, que exercia l'acusació particular, van sol·licitar un any de presó i la devolució dels 1,2 milions abonats pel Govern a Calatrava. La sala creu provat que el 2016 Matas va decidir presentar un gran projecte d'obra pública per a Palma abans dels comicis regionals del 27 de maig de l'any següent «amb l'objectiu d'afavorir la seva candidatura».