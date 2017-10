Desarticulen una xarxa corrupta de funcionaris de la Policia i la DGT

La Unitat d'Assumptes Interns de la Policia va detenir sis funcionaris policials i un altre de la direcció general de Trànsit per integrar una trama de corrupció que afavoria empresaris amb adjudicacions a canvi de favors i beneficis personals.

Fonts policials van informar que es van detenir sis funcionaris de la direcció general de Policia (no tots són agents del cos), un de Trànsit i set persones més vinculats amb les empreses que contracten aquestes administracions per subministrar el menjar, en una investigació dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 50 de Madrid i per la Fiscalia Anticorrupció que ha estat declarada secreta.

Segons les fonts, la trama estaria relacionada especialment amb els contractes relatius als serveis de menjar en dependències tan rellevants com l'Acadèmia d'Àvila, el Complex policial de Canillas, a Madrid, i la Base del Grup d'Operacions Especials (GEO) de la Policia.

En un comunicat, la Fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada ha informat que en l'operació batejada com Grapa s'investiguen la comissió dels delictes de pertinença a organització criminal, frau a les administracions públiques, prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, delictes contra la Hisenda Pública i delicte continuat de blanqueig de capitals.

Segons la Fiscalia, els funcionaris públics s'haurien beneficiat econòmicament de forma il·lícita d'afavorir l'adjudicació de contractes públics amb determinades empreses privades.

A més de les detencions es van fer 22 escorcolls domiciliaris i d'entitats socials a Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Móstoles, Navalcarnero, Àvila, Arenas de San Pedro (Àvila) i Guadalajara.