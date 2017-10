EN DIRECTE | Puigdemont compareixerà al Palau de la Generalitat a les cinc de la tarda

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà una declaració institucional des del Palau de la Generalitat a les 17 h. La declaració institucional estava prevista inicialment per a les 13:30, i s´havia explicat que serviria per dissoldre el Parlament i anunciar eleccions anticipades.

Posteriorment, però, el president ha retardat una hora la seva aparició i, finalment, a les 14.30 ha suspès indefinidament la declaració institucional. Fonts del Palau de la Generalitat asseguren que, tot i això, el president preveu acabar fent una compareixença pública des de la porta del seu despatx a les 17.00h tarda.

Tot el que succeeix minut a minut en aquest tarda clau, en directe a Regió7:

16.50 h - Germà Bel diu que renunciarà a l'acta de diputat "just després" que Puigdemont convoqui eleccions



El diputat de Junts pel Si Germà Bel ha anunciat aquest dijous que renunciarà a l'acta de diputat al Parlament "just després" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmi en la declaració institucional d'aquesta tarda si finalment convoca eleccions o no. En qualsevol cas, Bel ha dit que no prendrà aquesta decisió "abans". El diputat també ha afirmat que no té "cap sentit allargar-ho més i mantenir la condició fins entrat al 2018". Paral·lelament, al Parlament s'està pendent de què passa amb el ple que estava previst que comencés a les 17 h. A les 16.45h hi ha una Junta de Portaveus per prendre una decisió.

16.40 h - La Fiscalia s'oposa a deixar en llibertat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart



La Fiscalia s'oposa a deixar en llibertat els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en presó preventiva des del 16 d'octubre acusats de sedició. Les defenses de Sànchez i Cuixarts han presentat recurs contra la decisió de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela de decretar presó per a tots dos. La Fiscalia ha presentat informes contraris a la posada en llibertat. Sànchez i Cuixart van ingressar a presó després de declarar per segona vegada a l'Audiència Nacional en la causa que tenen oberta per les protestes del passat 20 de setembre a Barcelona. Lamela va atendre aquell dia la presó incondicional sol·licitada pel ministeri públic.

16.30 h - La Junta de Portaveus es reuneix a les 16.45h per decidir què fa amb el ple



La Junta de Portaveus del Parlament es reuneix a les 16.45 h per decidir què fa amb el ple que estava previst que comencés a les 17 h per donar resposta al 155. I en el què havia de comparèixer el president de la Generalitat. Puigdemont però es troba al Palau de la Generalitat reunit amb el vicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i s'esperi que properament faci una declaració institucional.



16.20 h - Els Mossos detenen Álvaro de Marichalar al Palau de la Generalitat per desobediència i resistència a l'autoritat



Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al migdia l'aristòcrata Álvaro de Marichalar, germà de Jaime de Marichalar i excunyat de la infanta Elena, per desobediència i resistència a l'autoritat després de mostrar una actitud "molt hostil" i "molt agressiva" cap als agents i els estudiants que en aquell moment es trobaven concentrats a la Plaça Sant Jaume manifestant-se contra l'aplicació de l'article 155 i demanant la llibertat per als presidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Segons fonts policials, els agents han fet entrar de Marichalar al Palau de la Generalitat per motius de seguretat després de l'enfrontament amb els estudiants, a qui també els ha mostrat una bandera espanyola.



16.00 h - El PP estudia l'esmena del PSOE de no aplicar el 155 si hi ha eleccions però diu que la convocatòria no és suficient



El PP té sobre la taula l'esmena del PSOE que demana no aplicar el 155 si hi ha eleccions autonòmiques a Catalunya convocades pel president. Fonts dels populars al Senat afirmen que estan estudiant la proposta i que no tenen cap instrucció per part de la direcció al respecte d'aquest punt. Apunten també que el full de ruta del PP "està clar" i avancen que, de moment, "no hi ha res de res" decidit. Les mateixes fonts assenyalen que les al·legacions del PSOE són una "una bona idea" però remarquen que la convocatòria electoral no és suficient i que cal que es garanteixi "la restitució de la legalitat constitucional i estatutària". Reconeixen també que no entenen les dinàmiques que s'estan produint a Catalunya en les darreres hores, amb canvis de criteri per part del Govern i Puigdemont.

15.40 h - Puigdemont convoca Junqueras al Palau de la Generalitat



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat al Palau de la Generalitat el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, segons ha pogut saber l'ACN.

Junqueras ha participat aquest migdia a l'executiva extraordinària del seu partit en què s'ha decidit marxar del Govern en cas que Puigdemont no reconsideri la seva decisió de convocar eleccions per evitar l'aplicació del 155. Segons fonts de la Presidència, Puigdemont té previst comparèixer al llarg de la tarda des del Palau de la Generalitat després que aquest migdia hagi suspès la declaració institucional inicialment prevista per les 13.30 h.



15.30 h - ERC deixarà el Govern si Puigdemont no reconsidera la decisió de convocar eleccions



ERC ha advertit aquest dijous al migdia que sortiran del Govern si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no es repensa la decisió de convocar finalment eleccions.

Un cop acabada la reunió d'urgència de l'executiva del partit, després de la reunió a Palau, aquest migdia, fonts dels republicans han explicat que la trobada ha reclamat per unanimitat que Puigdemont reconsideri aquesta decisió. Les mateixes fonts han apel·lat a l'esperança per redirigir-ho i hi veuen marge per fer-ho.

13.15 h - La CUP adverteix que convocar eleccions seria una «deslleialtat»



La CUP ha advertit al president que convocar eleccions autonòmiques seria una "deslleialtat" i que l'únic escenari "possible" és que declari la independència i proclami la república catalana.

En declaracions al Parlament, el diputat de la CUP Carles Riera, acompanyat de la també parlamentària anticapitalista Mireia Boya, ha alertat d'aquesta possibilitat: "En els últims minuts sembla que tots els escenaris tornen a estar oberts i sobre la taula, i en aquests moments guanya pes i probabilitat la possibilitat que Puigdemont convoqui eleccions autonòmiques anticipades".