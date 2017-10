Els estudiants aturen les classes contra l'aplicació de l'article 155

Els universitaris tornen a sortir el carrer aquest dijous per protestar contra l'aplicació de l'article 155 i la intervenció de la Generalitat. La plataforma Universitats per la República convoca aquest dijous una nova mobilització estudiantil que culminarà amb manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Amb el lema 'Ara, República' els estudiants volen fer complir el mandat del referèndum de l'1-O, protestar per l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC.

A la protesta, a banda dels sindicats i agrupacions incloses dins la plataforma, també s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants que amplia la crida als estudiants de Secundària ''contra la repressió franquista''.

A Barcelona, els universitaris han organitzat diferents columnes per concentrar-se a les 12 del migdia a la plaça Universitats i omplir els carrers. Universitats per la República fa una crida als manifestants a portar clavells per reclamar la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.