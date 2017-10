Els Mossos detenen Álvaro de Marichalar al Palau de la Generalitat per desobediència i resistència a l'autoritat

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al migdia l'aristòcrata Álvaro de Marichalar, germà de Jaime de Marichalar i excunyat de la infanta Elena, per desobediència i resistència a l'autoritat després de mostrar una actitud "molt hostil" i "molt agressiva" cap als agents i els estudiants que en aquell moment es trobaven concentrats a la Plaça Sant Jaume manifestant-se contra l'aplicació de l'article 155 i demanant la llibertat per als presidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Segons fonts policials, els agents han fet entrar de Marichalar al Palau de la Generalitat per motius de seguretat després de l'enfrontament amb els estudiants, a qui també els ha mostrat una bandera espanyola.

Un cop a dins les dependències de la Generalitat, s'ha resistit a seguir al seu interior i ha insistit en voler sortir al carrer davant la negativa dels mossos d'esquadra, que finalment l'han acabat detenint. A més, l'aristòcrata s'ha fet un cop al cap i els Mossos l'han hagut de traslladar a l'hospital.