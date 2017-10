Els Mossos tanquen els accessos al Parc de la Ciutadella

Els Mossos d'Esquadra han tancat els accessos al Parc de la Ciutadella, coincidint amb el Ple del Parlament que està previst que comenci aquest dijous a les 17 h. El parc està tancat tant per a vehicles com per a vianants i durant el dia només hi podran accedir persones acreditades. La policia catalana ja va tancar el Parc de la Ciutadella pel Ple del passat 10 d'octubre.

L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una concentració aquest divendres a les 12 h davant del Parlament, tot i que el dia 10 es va acabar fent al Passeig Lluís Companys pel tancament del parc.