ERC deixarà el Govern si Puigdemont no reconsidera la decisió de convocar eleccions

ERC ha advertit aquest dijous al migdia que sortiran del Govern si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no es repensa la decisió de convocar finalment eleccions.

Un cop acabada la reunió d'urgència de l'executiva del partit, després de la reunió a Palau, aquest migdia, fonts dels republicans han explicat que la trobada ha reclamat per unanimitat que Puigdemont reconsideri aquesta decisió. Les mateixes fonts han apel·lat a l'esperança per redirigir-ho i hi veuen marge per fer-ho.

Des d'aquest migdia diversos dirigents i diputats de la formació han entrat i sortit de la seu nacional al carrer de Calàbria de Barcelona. Unes de les últimes de sortir-ne, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acompanyada per la secretària primera de la Mesa, Anna Simó.