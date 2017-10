La Fiscalia acusa la trama Gürtel d'atemptar contra l'estat de dret

La fiscal Concepción Sabadell va finalitzar ahir el seu informe en el judici del cas de corrupció política Gürtel dient que «s'han acreditat fets d'extrema gravetat» en administracions governades pel PP amb els quals els acusats «van atemptar contra l'estat de dret».

En el seu tercer dia d'intervenció, la fiscal va reiterar la seva acusació respecte als 37 acusats, entre ells l'extresorer del PP Luis Bárcenas i l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo, per als quals demana 39 anys de presó a cada un, així com el presumpte capitost de la trama, Francisco Correa, per al qual sol·licita 125 anys de presó.

«Amb la seva reiterada violació dels principis d'equitat, integritat, responsabilitat i igualtat davant la llei en l'adjudicació dels contractes públics, els acusats van atemptar contra l'Estat de dret i la seva actuació resultarà de molt costosa reparació social», va remarcar la fiscal.

Va posar de manifest «l'aclaparadora prova documental que ha desgranat en el judici» i va insistir que «els fets que s'han acreditat són d'extrema gravetat no només per la seva naturalesa i el perjudici que han causat sinó perquè es van realitzar com un manera ordinària de contractació pública en diferents administracions governades pel PP».

Sabadell va comentar que «algunes de les autoritats i càrrecs públics van admetre suborns per enriquir-se amb fons públics que tenien l'obligació de protegir i salvaguardar».

Igualment, va advertir que «els funcionaris i les autoritats van faltar als seus deures ètics i professionals, van prevaricar dictant resolucions injustes basant-se en uns suborns i a més van desfalcar les arques públiques en benefici propi i del grup Correa». «Els acusats amb la seva reiterada actuació i penetració en l'Administració van aconseguir que aquests mecanismes viciats en la contractació pública es consolidessin com un problema estructural amb greus repercussions en la confiança dels ciutadans», va postil·lar.

Prèviament, la fiscal va comentar ahir durant l'exposició del seu informe que no se sap encara on són 4.100.000 euros dels més de 10 milions que l'extresorer del PP Luis Bárcenas va ocultar en comptes bancaris de Suïssa.

També va fer referència a Jesús Sepúlveda, per a qui demana 15 anys de presó i del qual va dir que va cobrar comissions per adjudicacions valent-se que va ser senador i alcalde de Pozuelo de Alarcón, i que es van beneficiar també la seva exesposa, l'exministra Ana Mato, i el PP, als quals reclama 28.468 euros i 328.440 respectivament com a partícips a títol lucratiu. Sobre Alberto López Viejo, la fiscal ha comentat que sent exviceconseller de Presidència i exconseller d'Esports de Madrid (entre 2004 i 2009) cobrava el deu per cent de comissió per adjudicar a empreses del grup de Correa contractes per al muntatge d'actes institucionals de la Comunitat autònoma.

Per la seva banda, l'advocat de l'Estat, que ha xifrat en quinze milions d'euros la defraudació total dels acusats, ha coincidit amb la fiscal en la gravetat dels fets i ha qualificat de «càncer que ha afectat l'Administració» l'actuació de la trama.

El lletrat de l'Estat va incidir «en la gravetat específica de les conductes per la condició de les persones acusades especialment Luis Bárcenas, Alberto López Viejo i Guillermo Ortega», exalcalde de Majadahonda (Madrid), que s'enfronta a una petició de pena del ministeri públic de 50 anys de presó. «Són persones que van ser triades pels espanyols per ocupar càrrecs públics, que se suposava que havien de protegir els interessos generals i no defraudar ni robar-los», va afegir l'advocat.