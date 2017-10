La Generalitat presenta al·legacions contra el tràmit del 155 al Senat

La Generalitat de Catalunya ha presentat al·legacions contra la tramitació de les mesures de l´article 155 al Senat, segons han informat fonts de la cambra alta quan passaven pocs minuts de les 10 del matí, hora en què ha expirat el termini fixat per la Mesa del Senat. Segons aquestes fonts, el Govern ha fet arribar les al·legacions per burofax dins del període establert, és a dir, poc abans de les 10, tot i que no aclareixen encara si inclouen algun tipus de referència a l´absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que segons va avançar aquest dimecres el Govern no assistirà a les sessions d´aquest dijous i divendres El president del Senat, Pío García Escudero, havia adreçat a Puigdemont una carta on l´emplaçava a intervenir a la comissió conjunta que comença a les 5 de la tarda d´aquest dijous i també al ple on s´aprovaran les mesures, convocat per aquest divendres a les 10 del matí.

Un cop presentades les al·legacions, aquestes s´estudiaran a la ponència que se celebra partir de les 12 del matí amb la reunió de la ponència de la comissió que ha de redactar l'informe que es debatrà a la reunió de la comissió. Serà en aquesta reunió (que es fa a porta tancada) quan els grups podran fer al·legacions de viva veu. Un cop la ponència decideixi si les estima o no, es redactarà l'informe definitiu que s'elevarà a la comissió que es reuneix a partir de les 17 hores d´aquest

La reunió d'aquesta comissió és el mateix dijous a les 17h. Serà en el sí d'aquesta comissió on la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anirà al Senat a explicar les mesures i en justificarà l'aplicació. Un cop s'aprovi el dictamen, l'últim pas serà la votació al ple del Senat, que començarà divendres a les 10h del matí. Fins a les 9.30h, hi haurà temps per presentar també els vots particulars.



Intents d'aturar la tramitació

Els grups del PDeCAT i ERC al Senat van presentar aquest dimecres dos recursos d'empara davant del Tribunal Constitucional (TC) i li sol·liciten que aturi la tramitació del 155. Segons al·leguen, s'ha incomplert el reglament del Senat perquè, entre d'altres, no s'ha escoltat la Junta de portaveus i ha estat la Mesa qui ha tramitat l'acord del Consell de Ministres. També sostenen que l'aplicació del 155 "vulnera la Constitució" i, per tant, sol·liciten a l'alt tribunal que anul·li els acords presos fins al moment i que aturi també tant la comissió com el ple.