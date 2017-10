El PP vol continuar amb la tramitació del 155 malgrat la convocatòria d'eleccions

El PP sosté que el Senat ha de tirar endavant els tràmits d´aprovació de les mesures de l´article 155 de la Constitució malgrat la possible convocatòria d´eleccions per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Després de la reunió de la ponència que ha rebutjat les al·legacions de la Generalitat, el vicesecretari general de Política Regional i Local del PP, Javier Arenas, ha afirmat que el Senat ha de "restituir la legalitat constitucional i estatutària". Un criteri compartit pel líder del PPC i senador, Xavier Garcia Albiol, i pel portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro. Segons Arenas, "s´està parlant molt de la compareixença" de Puigdemont, però "hi ha dues coses importants: els tràmits continuen endavant al Senat, i hi ha un problema de restabliment de la legalitat constitucional i estatutària".