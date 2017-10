Puigdemont va oferir la Presidència a Junqueras

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va posar sobre la taula dimecres a la nit la possibilitat de plegar i deixar pas al vicepresident, Oriol Junqueras, perquè declarés la independència. Tal i com ha pogut saber l´ACN, quan el president veia molt possible un acord amb el govern espanyol per garantir l´aturada de l´aplicació de l´article 155 a canvi de convocar eleccions anticipades, el vicepresident i altres veus del món independentista van considerar que un pacte així no podia donar-se si es renunciava a proclamar la república catalana. Va ser aleshores quan Puigdemont va oferir a Junqueras dimitir per tal que el vicepresident accedís a la Presidència i declarés la independència si realment considerava que valia la pena rebutjar el possible pacte amb l´Estat. Fonts coneixedores de la conversa asseguren també a l´ACN que Junqueras només va posar una condició per acceptar l´oferiment: que tot el grup de JxSí, inclosos els diputats del PDeCAT i els independents menys convençuts d´aquesta via, votessin a favor de la seva investidura i donessin l´esquena a l´acord amb l´Estat. Això, però, no podia garantir-se al 100% el dimecres a la nit i aquest motiu va fer que el vicepresident rebutgés l´oferta de Puigdemont.

Va ser un dels escenaris que es va contemplar en el marc de la maratoniana cimera que es va acabar de matinada. Enmig de les reunions que el president va mantenir al Palau de la Generalitat, Puigdemont va oferir cedir el seu càrrec a Junqueras si ell es veia capaç de declarar la independència tot i poder tancar un pacte amb l´Estat per evitar l´aplicació del 155 amb la convocatòria d´unes eleccions. Fonts presents a la reunió on va posar-se aquest escenari sobre la taula asseguren que la proposta va saltar en un moment de tensió i encallament entre les parts. Però tot i això, durant una bona estona va contemplar-se com una de les possibles sortides més plausibles.

Junqueras, però, va reclamar a Puigdemont que si l´operació es portava a terme i ell encapçalava l´estratègia de donar l´esquena al pacte amb l´Estat i declarar la independència a risc de patir el 155, volia garantir-se el suport de tot JxSí a la investidura i al full de ruta. Fins i tot dels diputats crítics del PDeCAT i dels independents que preferirien convocar unes eleccions i evitar així els efectes de les mesures del govern espanyol. A aquelles hores de la nit, i amb les posicions encara no definides, el president no va poder garantir aquesta opció al 100%. I va ser aleshores quan el vicepresident va rebutjar l´oferta i la proposta va quedar en via morta.