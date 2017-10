Puigdemont compareix a les 13.30 hores per anunciar eleccions anticipades

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà a les 13.30 hores per anunciar eleccions anticipades a Catalunya, segons fonts del Govern, després d'haver-se reunit aquest matí amb els seus consellers i amb els diputats de Junts pel Sí (JxS) al Parlament.

La decisió representa un gir de 180 graus respecte a l'aposta que el grup parlamentari de JxSí va traslladar ahir a la nit al Govern perquè el ple del Parlament aprovés aquesta setmana la declaració d'independència de Catalunya, sense contemplar altres escenaris que no fossin aquest.

La CUP adverteix que convocar eleccions seria una «deslleialtat»



La CUP ha advertit al president que convocar eleccions autonòmiques seria una "deslleialtat" i que l'únic escenari "possible" és que declari la independència i proclami la república catalana.

En declaracions al Parlament, el diputat de la CUP Carles Riera, acompanyat de la també parlamentària anticapitalista Mireia Boya, ha alertat d'aquesta possibilitat: "En els últims minuts sembla que tots els escenaris tornen a estar oberts i sobre la taula, i en aquests moments guanya pes i probabilitat la possibilitat que Puigdemont convoqui eleccions autonòmiques anticipades".

Encara que ha assegurat que no han rebut cap comunicació al respecte des de la Generalitat al respecte, ha avisat al president que "l'únic escenari possible i políticament positiu per al país no és una convocatòria d'eleccions, sinó fer efectiva la declaració d'independència i la proclamació de la república".

"No obeir el resultat del referèndum de l'1-O i no declarar la independència seria una deslleialtat. Ja no a la CUP, a JxSí o a la majoria independentista del Parlament, sinó als més de dos milions de persones que van defensar col·legis i que contra la repressió de l'Estat van votar a favor de la independència", ha dit.

En qualsevol cas, Riera ha instat a esperar a la compareixença de Puigdemont perquè "confirmi la seva decisió" i, en funció d'això, la formació "prendrà les mesures polítiques, institucionals i de mobilització més adequades per defensar la democràcia, la república i el referèndum".