DUI A CATALUNYA | Segueix en directe el ple del Parlament que posarà a votació la declaració

Carles Puigdemont ha descartat la convocatòria d'eleccions anticipades i ha deixat la independència en mans del Parlament. En el seu discurs al Palau de la Generalitat, Puigdemont va assegurar ahir que estava disposat a convocar-les si el govern espanyol aturava l'aplicació de l'artícle 155, però finalment no ha rebut les garanties necessàries i per aquest motiu ho ha descartat. Així, avui, a partir de les 12 del migdia, començarà un ple a la cambra catalana en què pot passar de tot. Segueix en directe aquesta jornada que pot ser històrica. Paral·lelament, el Senat afronta la jornada definitiva per aprovar el 155.

DIRECTE | Aprovació al Senat de l'article 155

11.35 h - Centenars de persones comencen a concentrar-se als voltants del Parlament



Centenars de persones es concentren als voltants del Parc de la Ciutadella --on està el Parlament-- per seguir el ple en què es votaran les resolucions en resposta a l'article 155 de la Constitució. Convocats per l'ANC i altres entitats a les 10.30 hores, els concentrats van arribant en un degoteig constant, amb l'epicentre en l'accés al Parlament del passeig Picasso. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han restringit l'accés al parc de la Ciutadella a partir de les 8.30 d'aquest divendres amb motiu de la mobilització.Els concentrats porten cartells i criden per l'alliberament dels presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i contra l'aplicació de l'article 155 i banderes --la majoria estelades--, i han aplaudit el pas d'alcaldes, vara en mà, cap al Parlament.155.

11.18 h - La Fiscalia adverteix que actuarà «contra tots aquells» que participin en una DUI



La Fiscalia General de l'Estat preveu incloure els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya en la querella per un delicte de rebel·lió que està preparant en cas que aquests parlamentaris acordin aquest divendres en la sessió d'aquesta cambra una declaració unilateral d'independència.La querella que s'està preparant pel Ministeri Públic i que inicialment es va anunciar que es presentaria contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria incloure també el vicepresident Oriol Junqueras i la resta de membres del govern autonòmic per la tasca que estan fent per dur a terme el seu projecte secessionista.

10.43 h - Els diputats de JxSí es reuneixen poc abans del ple que podria declarar la independència



Els diputats de JxSí es troben reunits al Parlament des de les 9.50 h, poques hores abans que comenci el ple que podria declarar la independència. El president del grup parlamentari, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta Rovira, encapçalen la reunió a la qual no assisteixen d'entrada ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el vicepresident, Oriol Junqueras. Junqueras ja és al Parlament però s'ha dirigit directament als despatxos de JxSí sense entrar a la reunió que se celebra a una de les sales de la cambra catalana. El portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha sortit un moment de la reunió per mantenir una conversa informal d'uns minuts amb els diputats de la CUP Carles Riera, Albert Botran i Gabriela Serra. JxSí es va conjurar ahir dijous a presentar una proposta de resolució per aplicar el mandat de l'1-O i iniciar el procés constituent.

10.33 h - Rajoy, des del Senat, subratlla que la situació és excepcional i per això requereix el 155



El president del Govern, Mariano Rajoy, afirma que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució és "excepcional" perquè la situació a Catalunya també ho és, i amb "conseqüències molt greus per a moltíssimes persones". Rajoy ha començat així la seva intervenció en el ple del Senat que debat i vota les mesures del Govern per a Catalunya a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

10.17 h - Albiol es planteja demanar votació secreta perquè sospita "divisió important" de vot a JxSí



El president del grup parlamentari del PPC, Xavier García Albiol, estudia que la votació de les propostes de resolució a la sessió del ple d'aquest divendres sigui secreta. És una opció que els populars sospesen perquè creuen que "hi podria haver divisió important" dins de JxSí de cara una votació sobre la declaració d'independència. Quan que es concretin les propostes de resolució dels grups parlamentaris, els populars analitzaran totes les "teories vàlides", ha explicat Albiol. Tampoc descarten, per contra, que es visualitzi la votació perquè tots els diputats "donin la cara" i per tant "quedin retratats". "Fins que no es conegui el text definitiu no tenim elements suficients per valorar l'opció estratègicament més vàlida", ha assegurat Albiol en declaracions als mitjans aquest divendres al Parlament.

9.45 h - Venturós sobre la DUI: «No m'atreveixo a dir què passarà»



L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, es mostra confiada que avui el Parlament de Catalunya declararà la independència de Catalunya tot i que no en té la certesa. "No m'atreviria a posar les mans al foc que avui hi haurà DUI. Esperem que es faci efectiva", ha dit en una entrevista a la Xarxa de Televisions locals. La líder cupaire explica que "a partir del dia 10 la confiança de la Cup al Govern ha quedat tocada" i tot i que remarca que "els resultats del dia 1 ja són clars" desconeix com actuarà avui el Parlament, "si aixecant la suspensió o votant".

9.35 h - El PSC vol que el Parlament insti Puigdemont a "desistir d'una secessió unilateral" i a convocar eleccions



El PSC ha presentat una proposta de resolució perquè el Parlament insti el Govern a "desistir d'una secessió unilateral" i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar eleccions "segons la legalitat vigent". La proposta també demana al govern espanyol la "paralització" dels tràmits per a l'autorització del desplegament de l'article 155 de la Constitució. El text reclama el "restabliment d'un marc de diàleg entre les institucions catalanes i del conjunt d'Espanya en un procés de distensió i desescalada del conflicte". Afegeix que aquest ha d'incloure també el reconeixement per part del Govern de la "plena vigència" de l'Estatut i la Constitució, el reconeixement de que no s'ha declarat la independència, l'establiment d'una mesa de diàleg entre totes les formacions catalanes, la normalització de les relacions entre governs i l'inici d'un procés de reforma constitucional.

9.30 h - El Senat afronta la jornada definitiva per aprovar el 155



El Senat afronta aquest divendres la jornada definitiva per aprovar les mesures del 155. Després de la reunió de la comissió dijous i l'aprovació d'un primer informe (amb 22 vots a favor i 5 vots en contra), aquest divendres es reuneix el plenari que també haurà de validar les mesures acordades pel govern espanyol en Consell de Ministres. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, intervindrà al ple per defensar la postura del govern espanyol i justificar el perquè de la intervenció de la Generalitat. L'acompanyaran també altres ministres i diputats del Congrés que poden assistir a la sessió tot i que no poden ni intervenir ni votar. Després de la jornada de dijous, la Junta de Portaveus va decidir ampliar el termini d'esmenes i presentació de vots particulars. Això suposa, a la pràctica, que el dictamen de les mesures es pugui modificar fins just abans de la votació. Fins al moment, només s'ha incorporat una esmena del PSOE que demana una aplicació "gradual" de les mesures