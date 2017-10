La Fiscalia adverteix que actuarà «contra tots aquells» que participin en una declaració d'independència

La Fiscalia actuarà "contra tots aquells que hagin participat en els fets". És l'advertiment que han fet fonts del ministeri públic el dia que el Parlament podria declarar la independència en el Ple que està previst que comenci a les 12.00 hores. Les mateixes fonts no han concretat quina imputació hi hauria, tot i que en els últims dies s'ha apuntat el delicte de rebel·lió, i han assegurat que la concreció arribarà "quan es puguin valorar els fets". La Fiscalia afegeix que espera que "no arribi el moment d'haver d'exercir accions".