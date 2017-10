La guàrdia urbana empresonada per matar la seva parella testifica com a víctima de pornovenjança

Rosa P., l'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona empresonada per matar suposadament la seva parella amb l'ajuda d'un amant, va testificar ahir com a víctima en el judici contra un subinspector al qual acusa de difondre fotos seves de contingut sexual, si bé aquest ha negat haver- la assetjat. Al jutjat penal 17 de Barcelona va començar ahir el judici contra el subinspector de la Guàrdia Urbana Òscar P., que afronta una petició provisional de la fiscalia de tres anys de presó per haver enviat fotografies de contingut sexual de Rosa P., com a venjança després de trencar la relació que van mantenir el 2008.

La víctima d'aquest cas, Rosa P., va acudir al judici des de la presó, on roman des que al maig va ingressar acusada de matar la seva parella sentimental, un altre membre de la Policia Local, amb l'ajuda del seu amant, també urbà. Al judici per aquest cas de pornovenjança, que va transcendir abans que es cometés el crim del suposat triangle amorós en el pantà de Foix, el subinspector acusat de difondre les fotos va negar haver-la assetjat després de trencar la seva relació, mentre que l'agent va indicar que li va facilitar la contrasenya del correu per atenuar la seva gelosia.

Davant el tribunal, tots dos van presentar versions contraposades del que va passar el 2008, quan suposadament Òscar S. va difondre una fotografia de contingut sexual en la qual es distingia clarament Rosa P., per la qual cosa la Fiscalia demana provisionalment per al subinspector una pena de tres anys de presó, en espera que el judici quedi vist per a sentència.