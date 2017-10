L'Audiència Nacional confirma que Rato seurà al banc dels acusats

L'Audiència Nacional va confirmar ahir el processament de l'expresident de Bankia Rodrigo Rato en considerar que com a membre del Consell d'Administració hi ha indicis que coneixia «les presumptes falsedats» en els comptes de l'entitat. Els magistrats entenen que «tenia una obligació de veracitat informativa» i li «era exigible adoptar totes les cauteles i mesures de prevenció que fossin necessàries per assegurar-se que els estats financers que estava aprovant reflectien la imatge fidel de l'entitat».