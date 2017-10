Montilla: «El problema és garantir la convivència»

L'expresident de la Generalitat i senador del PSC, José Montilla, ha abandonat l'hemicicle del Senat moments abans de la votació de l'article 155 de la Constitució. Montilla ha seguit la votació des d'un televisor a la sala dels passos perduts, des d'on ha llegit una declaració als mitjans explicant les motivacions per no participar en aquesta votació, assenyalant que marxar era "la millor manera d'exposar la meva posició". Montilla ha explicat que no ha volgut votar en contra per "no avalar l'actuació irresponsable dels que volen trencar amb la legalitat i portar Catalunya a un precipici" però tampoc a favor, en la seva condició d'expresident de la Generalitat i el "compromís" amb la institució. L'expresident ha afegit que continuarà compromès "amb tothom qui faci els esforços necessaris per reconstruir els ponts". Llegeix aquí totes les notícies

A preguntes dels mitjans, Montilla ha mostrat inquietud per l'aprovació del 155 i ha dit que veu "difícil" implementar-lo. Al respecte ha expressat "dubtes" que el govern espanyol sigui conscient "de les dificultats que trobarà" i s'ha mostrat preocupat per la "com es garantirà la convivència".

"No crec que dimitint hagués fet millor servei al socialisme i a Catalunya"



Sobre si davant els dubtes hagués estat millor dimitir com a senador, Montilla ha indicat que la decisió ha estat complicada i que no creu en "fugides". En aquest sentit, ha afegit que "no crec que dimitint hagués fet millor servei a la causa del socialisme i a la causa de Catalunya"

Durant la seva declaració, el senador del PSC ha advertit que la convivència "està en perill" perquè l'objectiu de "construir la societat catalana com un sol poble, plural i divers, per damunt de procedències, opinions o anhels, s'ha esquinçat molt greument". Així mateix, Montilla ha considerat que les institucions catalanes estan, també, en perill, i ha responsabilitzat els governants "de Barcelona i Madrid" d'aquesta situació.

El senador pel PSC ha lamentat que la situació política arribi fins aquí perquè "hi havia vies per evitar-ho" amb Puigdemont convocant eleccions i Rajoy "hauria pogut fer gestos per facilitar aquesta via i donar-nos a tots noves oportunitats".

L'expresident català ha afegit que compren les raons per les quals el PSOE ha donat un "suport matisat" a la mesura perquè "un partit que ha governat Espanya i que aspira a governar-lo de nou no pot fer altra cosa" i ha agraït el PSC "la confiança mostrada en tot moment".

"Qualsevol govern democràtic hauria fet ús d'una disposició similar davant de l'amenaça de ruptura de la legalitat"

"Qualsevol govern democràtic hauria fet ús d'una disposició similar davant de l'amenaça de ruptura de la legalitat endegada per l'actual govern de la Generalitat. En aquest context, he decidit que la millor manera d'exposar la meva posició és no participant en la votació que s'està duent a terme al Ple del Senat", ha dit.