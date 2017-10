El premi Sàkharov reconeix la lluita de l'oposició veneçolana

El president del Parlament de Veneçuela, l'opositor Juliol Borges, va destacar ahir que el premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència atorgat a l'Eurocambra a l'oposició d'aquest país és un reconeixement per part del món a la lluita del poble veneçolà per la llibertat. «A tot el món a qui es reconeix és primer al nostre poble veneçolà, que lluita cada dia des de fa molt temps per la seva llibertat i, després, a qui representa aquest poble, que és el Parlament veneçolà», va dir Borges en una entrevista a l'emissora local Unión Radio.