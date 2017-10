Les primeres reaccions internacionals a la DUI, a Twitter

Donald Tusk, president del Parlament Europeu

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 de octubre de 2017

Catalonia issue must be resolved within Spain's constitutional order. Spain is committed Ally, with important contributions to our security. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 27 de octubre de 2017

Ns ne pouvons accepter le coup de force des indépendantistes catalans. Pr l´Europe, l´Espagne, la Catalogne, ns sommes avec le gvt Espagnol. — Manuel Valls (@manuelvalls) 27 de octubre de 2017

A political crisis can only be solved through dialogue. We call for a peaceful solution with respect for national and international order — Charles Michel (@CharlesMichel) 27 de octubre de 2017

#Katalonien: Die Bundesregierung erkennt die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Regionalparlaments nicht an. pic.twitter.com/dsC1fl7ub8 — Steffen Seibert (@RegSprecher) 27 de octubre de 2017

Yesterday, there was a real chance for solution and dialogue. Today there is only desaster. #NiDUIni155 Sad day for #Europe. — Ska Keller (@SkaKeller) 27 de octubre de 2017

Congratulations to the independent Republic of #Catalonia. Next week I will submit a motion to the Finnish Parliament for your recognition. — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) 27 de octubre de 2017

