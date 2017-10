El PSOE retira l'esmena per aturar el 155 si hi ha eleccions

El portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, ha anunciat aquest divendres que la seva formació retira l´esmena que havia presentat per paralitzar l´aplicació de les mesures del 155 en el cas de convocatòria d´eleccions per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ho fa, ha dit, després de veure com Junts pel Sí ha registrat al Parlament una iniciativa on proposa "constituir una república catalana com a estat independent i sobirà".

Gil ha afirmat que la seva formació ha buscat "fins l´últim minut" una "sortida" a la situació, però "la resposta de Junts pel Sí" és "un cop de porta" a la "proposta sincera de diàleg", i per tant el PSOE "retira l´esmena que estava vivia sobre aquesta última oportunitat per paralitzar el 155".

El PSOE havia registrat tres esmenes en aquest tràmit d´aprovació de les mesures del govern espanyol per a l´aplicació del 155, i les ha estat discutint amb el govern espanyol i el PP en les últimes hores. La més debatuda ha estat aquesta que proposava paralitzar l´aplicació de l´article 155 de la Constitució per part de l´executiu en el cas que el president de la Generalitat convoqués unes eleccions autonòmiques dins del marc de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), fet que s´entendria –segons els socialistes- com un retorn de la Generalitat a la legalitat.

El text proposat pels socialistes deia textualment que "l´entrada en vigor de les mesures previstes a l´Acord del Consell de Ministres i aprovat pel Senat se suspendrà si el president de la Generalitat de Catalunya, abans de la vigència de les mateixes, fes ús de les facultats que li atorga l´article 66 de la Llei Orgànica 6/2006 de reforma de l´Estatut de Catalunya per decretar la dissolució anticipada del Parlament de Catalunya i convocar eleccions autonòmiques".

El text havia generat discussió amb el PP i el govern espanyol, que al llarg de la jornada d´aquest dijous van reclamar al PSOE que introduís a la seva esmena encara una altra condició per a la paralització del 155: una renúncia expressa per part del president de la Generalitat a fer cap mena de declaració d´independència. La qüestió estava encara pendent de resolució i els grups tenien temps d´incorporar modificacions al que es votarà al Senat fins mitja hora abans de la votació d´aquest divendres.

El PSOE, però, ha retirat ´in voce´ l´esmena després que JxSí i la CUP hagin acordat dues propostes de resolució en què porten al ple del Parlament la declaració d'independència que constitueix Catalunya en república. La part declarativa, que no se sotmet a votació, conté aquesta declaració formal, i es sotmetran a votació els efectes de la declaració que es concreten en obrir un procés constituent i en activar la llei de transitorietat jurídica. Segons fonts de JxSí, el Parlament no votarà la declaració formal perquè els ciutadans ja van declarar la independència amb el seu vot en el referèndum de l'1-O. El text pactat entre JxSí i la CUP també aposta per obrir una comissió d'investigació sobre l'actuació de l'Estat en els últims dies i amb especial atenció durant l'1-O.