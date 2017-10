Puigdemont crida els ciutadans a mantenir el pols del país «en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida als ciutadans a mantenir el pols del país "en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat, com ha passat sempre i com continuarà passant". En el marc d'un acte que s'ha celebrat al Parlament per escenificar la declaració d'independència, Puigdemont ha defensat que la cambra catalana, legítimament escollida, ha fet un pas "llargament esperat i lluitat". "La immensa majoria dels representants legítimament escollits han culminat un mandat validat a les urnes", ha afegit. El president també ha posat en valor que la societat catalana sempre ha respost "pacíficament i cívicament" els reptes democràtica. "S'han entomat de manera pacífica i per això s'han convertit en conquestes democràtiques. Siguem-ne conscients i siguem-ne dignes", ha conclòs.

Puigdemont ha dirigit unes paraules als diputats i alcaldes des de dalt les escales del Parlament sortides "del cor, de l'emoció, de la raó i la legitimitat". "Avui el Parlament legítim sorgit de les eleccions del 27-S ha fet un pas llargament esperat i lluitat. La immensa majoria dels representants legítimament escollits han culminat el mandat validat a les urnes", ha proclamat fent referència a l'aprovació d'una proposta de resolució dins de l'hemicicle que declara la independència i insta el Govern a aplicar-ne els seus efectes i a obrir el procés constituent.

El president de la Generalitat ha fet referència a l'escenari que s'obre ara. "Ciutadans venen hores que tots ens pertocar mantenir el pols del nostre país. Mantenir-lo en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat, com ha passat sempre i com continuarà passant", ha assegurat apel·lant els ciutadans.

Puigdemont ha reivindicat que les institucions i les persones construeixen conjuntament el poble i la societat de manera "inseparable". I s'ha dirigit als alcaldes i diputats presents per dir-los que "representen d'una manera molt exemplar la unió, coordinació i solidaritat entre institucions i ciutadania per fer construcció de país".

En aquest context, ha afirmat que és a les seves mans que Catalunya es continuï enfortint com una vella nació d'Europa amb drets històrics, llengua i cultura que duren pels segles.

Després de la històrica votació a l'hemicicle s'ha organitzat un acte per escenificar la declaració d'independència en el què han intervingut el president de la Generalitat, el vicepresident, Oriol Junqueras, i l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, en nom dels alcaldes que han omplert les escales del Parlament. Un acte en el qual s'han sentit repetits crits de llibertat i s'ha cantat l'himne nacional de Catalunya.