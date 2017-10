Puigdemont frena les eleccions en no garantir l'Estat que aturarà el 155

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va frenar ahir a la tarda la seva decisió de convocar unes eleccions anticipades a Catalunya, com estava disposat a fer al matí, en no obtenir «garanties» que el govern de Mariano Rajoy renunciaria, en conseqüència, a aplicar l'article 155 de la Constitució.



Ahir a la nit, acabada la primera jornada del ple reclamat per Junts pel Sí i la CUP per debatre sobre la resposta a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, tot semblava a punt perquè avui es reactivi la declaració d'independència suspesa (sense ser formalment aprovada) el 10 d'octubre passat pel president Puigdemont. Amb tot, la nit es preveia llarga, i no es descartaven canvis de darrera hora que puguin tornar a girar la truita avui, abans no s'esgoti el termini perquè el Senat aprovi l'aplicació del temut (o esperat, en alguns sectors) article 155.

Una jornada caòtica



La d'ahir va ser una de les jornades més confuses i desconcertants de la història recent de la política catalana, amb constants canvis de guió, compareixences ajornades o anul·lades i nervis, especialment a les files sobiranistes, que van viure hores d'alta tensió i es van situar a la vora de la fractura interna.



Després de la maratoniana cimera de set hores de la nit de dimecres al Palau de la Generalitat, la jornada es va iniciar amb una nova reunió de Puigdemont amb els seus consellers, a la qual es van sumar els diputats de Junts pel Sí (JxSí), a qui el president català va comunicar la seva intenció de convocar eleccions si el Govern renunciava a intervenir l'autonomia a través de l'article 155.



La decisió s'havia forjat amb la contribució discreta d'actors polítics com el lehendakari, Iñigo Urkullu, que es va reunir dimecres amb una delegació d'empresaris catalans perquè suggerissin a Puigdemont convocar eleccions per evitar el 155, i els socialistes Miquel Iceta, José Montilla i Núria Marín també van intensificar els seus contactes mediadors amb el president i Moncloa.

Galleda d'aigua freda



L'anunci de les eleccions va caure com una galleda d'aigua freda entre els diputats d'ERC, de Demòcrates i fins i tot entre alguns dels seus correligionaris del PDeCAT, entre ells l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i l'exresponsable de Comunicació de CDC i del Govern Jordi Cuminal, que van arribar a anunciar a Twitter que es donaven de baixa del partit. Batalla afirmava a la xarxa social: «Respecto la decisió, però no la comparteixo gens ni mica. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del PDeCAT», un missatge que acompanyava amb una fotografia d'una estelada i el lema «Visca Catalunya lliure». Una estona més tard, però, Batalla ocupava el seu escó al Parlament.



També l'alcalde d'Igualada i membre de la direcció del PDeCAT, Marc Castells, afirmava a Twitter: «El deure dels dirigents és saber escoltar quina és la voluntat de la gent. La ciutadania es va manifestar molt clarament. No vull eleccions!».



Mentre les direccions dels partits de la coalició de JxS es reunien, des del Govern s'anunciava una compareixença de Puigdemont a les 13.30 hores per informar de la convocatòria d'eleccions anticipades. Però quan més es posava de manifest el disgust dels sectors que propugnaven respondre al 155 amb una declaració d'independència -el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, rememorava la traïció de Judes en un tuit-, els dubtes es refermaven quan primer el Govern endarreria una hora la compareixença de Puigdemont i quan després anunciava que s'anul·lava. Mentre començaven a circular informacions que apuntaven que el PP no estaria disposat a renunciar completament a aplicar el 155 encara que Puigdemont no declarés la independència i dissolgués el Parlament, el president compareixia a les 17.00 hores per fer, ara sí, una declaració institucional.

El discurs del president



Des de la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, Puigdemont s'explicava: «He estat disposat a convocar aquestes eleccions sempre que es donessin unes garanties que permetessin la seva celebració en absoluta normalitat. No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions». Puigdemont va lamentar que el Govern central no només no hagués donat una «resposta responsable» al seu oferiment sinó que «ha aprofitat aquesta opció per afegir tensió en un moment en què el que fa falta és màxima distensió i diàleg».



Arribats a aquest punt, va dir, «correspon al Parlament procedir amb el que la majoria parlamentària determini en relació amb les conseqüències de l'aplicació» del 155 «contra Catalunya».

El ple interromput



Una hora després arrencava el ple específic al Parlament, en el qual el president Puigdemont va encaixar els retrets de l'oposició renunciant a prendre la paraula.



La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, li va recriminar que no hagi fet cas del «clam» de la societat catalana a favor de la convocatòria d'unes eleccions «amb urnes de veritat i amb garanties» per «tornar a la legalitat». El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'oferia a acompanyar avui al Senat Puigdemont per plantejar una sortida dialogada a l'actual situació malgrat les seves diferències i li demanava que convoqui eleccions autonòmiques. El president del grup parlamentari Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, instava Puigdemont a fer «el que faci falta per preservar l'autogovern» de Catalunya, mentre que el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, carregava contra el PP, Ciutadans i socialistes pel seu aval al 155. El líder del PP català, Xavier García Albiol, va demanar al president Puigdemont que anés avui al Senat per «donar la cara» i posar «punt final» al seu full de ruta independentista, i va considerar que el Govern està «legitimat» per aplicar l'article 155 de la Constitució.



La CUP, que al matí havia advertit a Puigdemont que convocar eleccions autonòmiques en lloc de declarar la independència seria una «deslleialtat», va rebaixar el to a la tarda, però va avisar que no avalarà «cap pacte de despatx» que allunyi la proclamació de la república catalana.



Per la seva banda, el president del grup parlamentari de JxS, Lluis Corominas, apostava per posar en marxa el «procés constituent» d'una república catalana per evitar que el Govern de Rajoy «imposi una dictadura policial a Catalunya».



El Parlament preveu reprendre avui a les 12.00 hores la sessió plenària, per debatre i votar les propostes de resolució de resposta a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, entre les quals Junts pel Sí (JxSí) i la CUP podrien incloure una declaració formal d'independència.