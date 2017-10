Rajoy diu al Senat que 'no hi ha alternativa' a aplicar el 155 i en responsabilitza Puigdemont

El president del govern espanyol ha demanat aquest dimecres el suport del Senat a les mesures del seu executiu per a l´aplicació de l´article 155 a Catalunya assegurant que "no hi ha alternativa" per "corregir" un "procés continuat de decisions antidemocràtiques" a Catalunya. Segons el president espanyol, l´únic responsable del desplegament de la intervenció a Catalunya és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè "va ser ell i només ell" qui va escollir mitjançant les seves actuacions que el 155 tirés endavant.

En aquest sentit, ha afirmat que el 155 encara la seva aprovació definitiva al Senat perquè no hi ha hagut "canvis substancials" d´ençà del discurs del president de la Generalitat al Parlament el 10 d´octubre, i ha reiterat que les primeres mesures seran la destitució de Puigdemont i el seu govern i el control del Parlament. "El que amenaça Catalunya no és l´article 155, sinó l´actitud del govern de la Generalitat", ha afirmat, i ha apuntat que en aquest debat el que està en qüestió és si "Espanya té dret a defensar-se". També ha retret a Puigdemont que no hagi comparegut al Senat: "Jo hagués vingut aquí a defensar les meves posicions, encara que estigués en immensa minoria".

El president espanyol ha estat ovacionat aquest divendres al Senat en diverses ocasions, on ha defensat el desplegament de les mesures del 155 davant una "violació palmària i evident de la llei, i per tant de la democràcia i dels drets de tots" a Catalunya. El 155, ha dit, és "una decisió excepcional que s´adopta perquè la situació també és excepcional i amb conseqüències molt greus per a moltíssimes persones".

En un discurs molt dur amb el Govern i les formacions independentistes, Rajoy ha assegurat que a Catalunya "s´ha liquidat la llei" amb comportaments "contraris als valors espanyols i europeus" on "s´ha trepitjat l´Estat de dret i el respecte a les minories". Tot plegat, ha dit, "té conseqüències" perquè "quan la llei es trenca, es trenca la convivència, s´imposa el més fort, i la democràcia disminueix i se´n ressent".



Un 155 "carregat de raons"



Davant aquesta situació, ha dit, "no hi ha alternativa". "L´únic que es pot fer en una situació com aquesta és acudir a la llei per fer complir la llei", i per això cal aquest mecanisme 155 que és "legal, democràtic, aprovat pels espanyols, similar al que existeix als països de l´entorn". Un 155, ha dit, "carregat de raons" perquè "no hi ha cap altre remei possible per corregir una situació desfavorable als interessos generals".



El discurs del dia 10 "va fer vessar el got"



Rajoy ha apuntat també que el seu executiu desplega ara el 155 tot i que el podria haver posat en marxa "molt abans". "No ho vam fer aleshores perquè ens va semblar que encara èrem a temps perquè els coses tornessin a les vies normals, però no ha estat així", ha dit, i la compareixença de Puigdemont al Parlament el dia 10 donant per bons els resultats del referèndum "va ser la gota que va fer vessar el got".



Culpa Puigdemont del 155



Amb aquest argument, ha culpat Puigdemont de l´aplicació del 155. Segons Rajoy, Puigdemont "no va voler" aturar el 155. "Va ser ell qui va elegir que el procés del 155 continués endavant, "ell i només ell", i després d´aquella sessió no hi ha hagut "canvis substancials" que justifiquin la retirada de les mesures.

En aquest sentit, ha fet una referència expressa a la jornada d´ahir, que "no pot ser jutjat sense caure en la impietat", i ha acusat Puigdemont de no voler un diàleg real. "L´únic diàleg al que se´n va convidar va ser sobre els termes i terminis de la independència de Catalunya".



Eleccions en el termini "més breu possible"



Segons el president espanyol l´objectiu és convocar eleccions en un termini màxim de sis mesos i "la meva voluntat és celebrar-la el més breu possible". Ha insistit que mitjançant el 155 es cessarà el president, el vicepresident i el seu govern, i l´exercici d´aquestes funcions passarà a l´organisme que es creï.



Viatges a Ítaca impossibles



També ha acusat l´independentisme "d´embarcar els ciutadans a viatges a Ítaca impossibles" perquè "la realitat ignorada o manipulada sempre acaba amagant la seva venjança", i aquest procés "ha servit per desemmascarar les seves mentides i els que les han posat en circulació". En aquest sentit, ha afirmat que el procés "afecta l´economia" i si es consumés "portaria a la sortida d´Europa, de la UE, i això "fora ni té ni tindrà el suport de ningú perquè va contra els principis i valors que són el fonament d´Europa".



"Espanya té dret a defensar-se"



Segons Rajoy el que es debat és "si Espanya té dret o no a defensar-se apel·lant a les seves lleis", i "si ha arribat el moment que s´imposi la llei per sobre de qualsevol altra situació". Es tracta, ha dit, d´aplicar la llei "no contra Catalunya, sinó per impedir que s´abusi de Catalunya" i "no per suspendre l´autonomia de Catalunya, sinó per consolidar-la i protegir drets i llibertats".

"El que amenaça Catalunya no és l´article 155, sinó l´actitud del govern de la Generalitat. I del que cal salvar Catalunya no és de l´aplicació d´un article constitucional, sinó del que està generant a Catalunya els estralls de l´aplicació d´articles anticonstitucionals". Segons Rajoy, qui actua contra Catalunya "no és l´imperialisme espanyol, sinó una minoria que de forma intolerant".



"Un desafiament de dimensions inèdites"



Rajoy ha tancat el seu discurs assegurant que l´Estat es troba davant "un desafiament de dimensions inèdites en la nostra història recent que va més enllà de la desobediència", i que "posa en qüestió i amenaça amb demolir el que els espanyols hem aixecat durant tants anys". Negociar sobre aquest punt, ha assenyalat, implicaria acceptar que "a canvi de calmar el desafiament cal reconèixer l´existència de categories desiguals entre ciutadans".