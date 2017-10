Tillerson descarta que Al-Assad tingui «cap paper» en el futur de Síria

El secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson, va dir ahir que «no hi ha cap paper» en el futur de Síria per al president sirià, Baixar al-Assad, ni tampoc la seva família.

«Estats Units vol una Síria sencera i unificada sense cap paper de Baixar al-Assad al Govern», va afirmar Tillerson en una roda de premsa al final de la seva visita a Ginebra, on es va reunir amb l'enviat especial de l'ONU per a Síria, Staffan de Mistura.

«És el nostre punt de vista, i ho he dit moltes vegades, que no hi ha un futur per al règim d'Al-Assad, la família Al-Assad. El domini de la família Al-Assad està arribant a la seva fi, i l'única qüestió és com hauria produir-se això», va recalcar el cap de la diplomàcia nord-americana.

Tillerson va explicar que Washington considera que la sortida d'Al-Assad es produirà com a part de l'aplicació de la resolució 2254 del Consell de Seguretat de l'ONU en què s'emmarquen les negociacions de pau entre el Govern sirià i l'oposició a Ginebra. Aquesta resolució preveu, entre altres coses, la creació d'un Govern creïble, inclusiu i no sectari en un termini de sis mesos a Síria, i un calendari i procés per a l'elaboració, també en sis mesos, d'una nova Constitució. Quan va arribar al Govern el president dels EUA, Donald Trump, la Casa Blanca va adoptar la posició que ja no era un prerequisit que Al-Assad abandonés el poder abans que comencés aquest procés, sinó que l'important era el mecanisme pel qual se'l faria marxar. Tillerson va sostenir que l'única raó per la qual les forces d'Al-Assad van aconseguir importants guanys sobre el terreny en una guerra que dura ja més de sis anys és per «l'important suport aeri prestat per Rússia».

Pel que fa a l'Iran, l'altre aliat principal de Damasc en la guerra, el secretari d'Estat dels EUA va opinar que no cal donar a Teheran i a les milícies iranianes crèdit per les derrotes del grup Estat Islàmic (EI) a Síria, perquè «no han estat particularment reeixits a l'hora d'alliberar àrees» dels gihadistes.

Sobre la futura influència de l'Iran a Síria, Tillerson ha subratllat que també en aquest aspecte la resolució de l'ONU s'encarregarà de repartir de nou les cartes sobre el terreny mitjançant una nova Constitució i eleccions.

De Mistura va anunciar al Consell de Seguretat de l'ONU que la propera ronda de negociacions de pau sobre Síria arrencarà a Ginebra el 28 de novembre, i va defensar que ha arribat «el moment de la veritat» per aconseguir un acord que posi fi a sis anys de guerra. «Necessitem ficar les parts en veritables negociacions, sobre assumptes en què hi ha alguna perspectiva que poden començar a acostar posicions», va defensar.

Mentrestant, Al-Assad es va reunir ahir a Damasc amb l'enviat especial rus per a Síria, Alexander Lavrentiev, per abordar els preparatius de la propera ronda de negociacions sobre el seu país que se celebren a Astana, prevista per al 30 i 31 d'octubre. El president sirià va destacar que el Govern tracta «de manera positiva» qualsevol iniciativa política que busqui aturar el vessament de sang i restaurar la seguretat i que garanteixi la unitat i la sobirania de Síria.