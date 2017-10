Tusk demana a Espanya que «afavoreixi la força dels arguments, i no l'argument de la força»

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha demanat a Espanya que "afavoreixi la força dels arguments, i no l'argument de la força" després de la declaració d'independència de Catalunya. En una piulada, Tusk ha dit que per a la Unió Europea "no canvia res" i que l'Estat "segueix sent" el seu "únic interlocutor".