Els venedors de loteria diuen que el boicot els danya més a ells que a l'Estat

Els responsables i treballadors de les administracions manresanes de Loterías y Apuestas del Estado consultats per aquest diari han reconegut, de forma majoritària, que les vendes pel sorteig de Nadal (el més important de l´any) han baixat a causa de la situació política que viu Catalunya i pel boicot que han impulsat alguns sectors per evitar fer cap contribució a les arques de l´Estat. També pot haver contribuït a la baixada de vendes de dècims el trasllat de la Bruixa d´Or, l´administració que ven més, fora de Catalunya.

Els responsables i treballadors de les administracions manresanes, que encara no s´aventuren a xifrar la caiguda de vendes, coincideixen a destacar que amb l´acció de deixar de comprar loteria de l´Estat «pràcticament no es perjudica Espanya, però en canvi, es fa molt mal a l´empresari i treballador català. Ens fem mal a nosaltres mateixos».

Aquest diari ha consultat cinc administracions de loteria de Manresa i en quatre d´elles han detectat una baixada més o menys important de les vendes pel sorteig de Nadal. Aquest és el cas de l´administració número 1, situada al carrer d´Àngel Guimerà, en la qual, i segons les paraules de la seva responsable, Elisabet Oller, «hem tingut alguna anul·lació, però també algun penediment, és a dir, algú que havia anul·lat la reserva, l´ha volgut recuperar».

Oller, que insisteix que fins que no acabi la campanya no podrà quantificar com d´important ha estat el descens de vendes, remarca que «aquest boicot a qui perjudica és a l´empresari català que es dedica a vendre loteria. Hem de tenir en compte que hi ha una sèrie de números del sorteig de Nadal als quals estem abonats. Això vol dir que ens el quedem íntegre i que és exclusiu nostre. Aquests números als quals estem abonats, no els podem retornar a Madrid, i ja estan pagats. Per tant, si no els venem, hi perdem nosaltres».

La responsable de l´administració número 1 afegeix que «d´altra banda, sí que hi ha números que podem retornar». Per tot això, Oller demana «pensar-s´hi dues vegades abans d´anul·lar un numero, abans de fer boicot» i destaca que «si deixant de comprar loteria de Nadal es pretén fer mal a l´estat espanyol, poc s´aconseguirà; i en canvi, a nosaltres ens perjudicaran molt».

En la mateix línia s´expressen el gerent i l´encarregada de la Loteria Bonavista de Manresa, David Carmona i Maite Troy, que asse-nyalen que «hem tingut anul·lacions, però, de moment, ha estat una part petita». Carmona i Troy insisteixen, com Oller, que amb aquesta acció «som els mateixos catalans, responsables i treballadors d´administracions de loteria, els que hi sortim perdent. Tant si les vendes acaben baixant un 2 com un 30%, ho notarem més nosaltres que no pas Madrid». I es pregunta: «què pretenem, fer-nos mal a nosaltres mateixos?».

Troy, a més, creu que en una hipotètica Catalunya independent, tant a l´estat espanyol li seguiria interessant vendre loteria a Catalanya, com a Catalunya comprar-n´hi: «perquè el mercat espanyol és molt més gran».



«Ni hi pensaran, en la loteria»



Lluís Torras, responsable de l´administració número 3 de Manresa, explica que en el seu cas «cap entitat m´ha fet cap anul·lació de loteria de Nadal perquè des de principi de setembre ja ho tenia tot entregat». Tot i això, Torras anticipa una baixada de vendes, «caldrà veure quina devolució hi haurà», i creu que «dependrà dels esdeveniments. Si, per exemple, passa alguna cosa greu, en la loteria la gent ja ni hi pensarà».

Lluís Torras coincideix amb Elsabet Oller, Maite Troy i David Carmona en el fet que, segons ell, «amb aquest descens de vendes a Catalunya, l´Estat pràcticament ni ho notarà. Es tracta d´un mercat de 47 milions de persones i és ridícul el que pot afectar a nivell espanyol. En canvi, afectarà molt més els empresaris d´aquí».

On també s´ha notat un descens de les vendes de la loteria de Nadal que encara està per veure quin abast tindrà és a l´administració Montserrat, situada al Carrefour. El treballador Sergi Blasco confirma que la baixada «s´ha notat» i coincideix amb els responsables de les altres administracions a afirmar que, amb el boicot «no perjudiques l´Estat espanyol, sinó el treballador i l´administració local».

Una administració que, contràriament al que passa a la resta, no nota de moment una davallada de vendes és la de les Bases. L´administradora Marta Presas reconeix que, per una banda, «sí que hi ha hagut clients que s´han donat de baixa», però, per l´altra, assegura que «en tenim de nous que compensen i, fins i tot, superen la baixada». Per tant, en l´administració número 9 de Manresa, les vendes pel sorteig de Nadal han augmentat respecte de l´any passat. Sobre l´acció de no comprar loteria espanyola, Presas considera que és «una tonteria, és una cosa que perjudica tant els venedors d´aquí com l´Estat espanyol».