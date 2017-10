Què és Catalunya segons la Viquipèdia? Tot depèn de l'idioma que consultis

Si cerquem informació sobre Catalunya a la Wikipedia (Viquipèdia en la seva versió en català) trobarem diferents respostes segons l'idioma que utilitzem. Per exemple, si fem la consulta a la versió en anglès, s'identifica el territori català com "un subjecte en disputa entre el Regle d'Espanya i la Generalitat de Catalunya. La versió en castellà també l'identifica com "un territori en disputa" i ho atribueix a una DUI no reconeguda pel Govern d'Espanya. I en català, s'etiqueta Catalunya com "un país europeu". Consulta aquí tota la informació sobre la proclamació d'Independència de Catalunya.

Versió en anglès:



Catalunya és una regió de l'extremitat nord-oriental de la Península Ibèrica. La seva condició constitucional és objecte d'una disputa entre el Regne d'Espanya, que la considera comunitària autònoma dins d'Espanya i la Generalitat de Catalunya, que la considera com una república independent després d'una declaració d'independència unilateral d'Espanya el 27 d'octubre, 2017. Sota la constitució espanyola, es tracta d'una comunitat autònoma amb la designació d'una nacionalitat pel seu Estatut d'Autonomia.

La versió en català:



«Catalunya és un país europeu situat a la Mediterrània occidental constituït, des del 27 d'octubre de 2017, com a República Catalana.[2] És situat a la costa nord-est de la península Ibèrica i limita al nord amb Andorra i França, a l'oest amb Espanya, al sud amb el País Valencià i a l'est amb el mar Mediterrani. Catalunya és la part més extensa del territori històric i cultural del Principat de Catalunya i de tot el conjunt de terres de parla catalana o els Països Catalans. Per diferenciar-la del territori històric, sovint es denomina República de Catalunya. Amb un estimat de 7.508.106 d'habitants del 2015, agrupa el 51,55% de la població total dels Països Catalans».

La versió en castellà:



«Cataluña es un territorio en disputa situado en el nordeste de la península ibérica debido a la declaración unilateral de independencia realizada por el Parlament de Catalunya del 27 de octubre de 2017, pero no reconocida por el Gobierno de España. Ocupa un territorio de unos 32 000 km?2; que limita al norte con Francia (Occitania) y Andorra, al este con el mar Mediterráneo a lo largo de una franja marítima de unos 580 kilómetros, al sur con la Comunidad Valenciana, y al oeste con Aragón. Esta situación estratégica ha favorecido una relación muy intensa con los territorios de la cuenca mediterránea y con la Europa continental. Cataluña está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Su capital es la ciudad de Barcelona.