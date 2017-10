Carles Puigdemont es deixa veure pel centre de Girona

Carles Puigdemont, s'ha deixat veure aquest migdia pel centre de Girona i s'ha fotografiat amb diversos ciutadans minuts abans de la declaració institucional que TV3 ha ofert a les 14.30. Diverses persones han publicat a les xarxes socials aquestes instantànies amb Puigdemont, qui s'ha dirigit més tard a un restaurant de la plaça del vi en una aparent imatge de normalitat després del seu cessament com a president ordenat ahir pel president del Govern, Mariano Rajoy. La seva presència ha generat gran expectació. Després de dinar, ha passejat pel centre de la ciutat, on ha estat ovacionat per diversos ciutadans com es mostra en aquest vídeo gravat a la plaça Independència.



El missatge institucional, on ha assegurat que "només el Parlament" el pot cessar, s'ha gravat al pati de la seu de la Generalitat de Girona.

La presència de Carles Puigdemont a Girona coincideix amb les festes patronals de la ciutat, Sant Narcís, que se celebren durant aquests dies.