Els Mossos, després de la destitució de Trapero: 'Continuem treballant amb normalitat'

Els Mossos d'Esquadra han volgut llençar un missatge de tranquil·litat després de la destitució de Josep Lluís Trapero com a major del cos. "Protegir i garantir la seguretat de les persones és la nostra prioritat. Continuem treballant amb normalitat", ha piulat la policia catalana al seu compte oficial de Twitter a les 10.30 hores d'aquest dissabte. Cinc hores abans, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) havia publicat el cessament de Trapero en el marc de les mesures d´aplicació de l´article 155 de la Constitució avalades pel Senat. Paral·lelament, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja va anunciar ahir divendres el cessament del secretari de l´Interior, César Puig, i del director general dels Mossos, Pere Soler. La Prefectura dels Mossos ha fet arribar una carta a tots els agents del cos per traslladar-los un missatge de tranquil·litat i recordar que actuen sota el "principi de neutralitat".

En la missiva, la Prefectura també informa que en totes les intervencions actuen "en representació de la institució" a la que pertanyen i "no a títol individual". Davant d'un "previsible" increment de les concentracions i mobilitzacions ciutadanes "en les quals poden coincidir col·lectius i persones de pensaments diferents", la Prefectura recorda que la responsabilitat del cos és "garantir la seguretat de tothom i ajudar a que aquestes es desenvolupin sense incidents". "La mediació ha de ser una vegada més la nostra millor eina en la resolució de conflictes", afegeixen. Finalment, la Prefectura puntualitza que, per a qualsevol dubte, "l'estructura de comandament esdevé el referent com ha estat sempre".