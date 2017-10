L'Iraq i les tropes kurdes acorden un alto el foc de 24 hores

Les tropes kurdes i les forces iraquianes van acordar ahir un alto el foc en els fronts oberts en les zones disputades entre Bagdad i Erbil a l'Iraq, va dir una font del partit UPK. Les forces iraquianes i kurdes van arribar a un acord d'alto el foc de 24 hores per tal que els líders kurds i iraquians estableixin converses, que se centraran en el control de les zones disputades, va assenyalar el dirigent de la UPK Gayaz a Suryi. Va indicar que les dues parts dialogaran sobre el lliurament a Bagdad de l'encreuament fronterer de Fish Jabur entre Síria i l'Iraq, així com la situació de seguretat a la localitat de Zummar, tot i que no va detallar quan tindran lloc aquestes converses. El primer ministre iraquià, Haider al-Abadi, va ordenar ahir «aturar el moviment de les forces militars durant 24 hores per permetre a un equip tècnic de les forces federals i de la regió del Kurdistan que treballin sobre el terreny».