Pere Soler s'acomiada dels Mossos després de ser destituït pel govern espanyol

El director general de la Policia, Pere Soler, s'ha acomiadat aquest divendres del cos dels Mossos d'Esquadra. Ho ha fet a través d'una carta que ha fet arribar al cos poc després que el govern espanyol l'hagi destituït un cop ha posat en marxa l'article 155 de la Constitució. En la carta, a la qual ha tingut accés l'ACN, Soler ha dit que des que va arribar ha intentat que el procés que viu Catalunya no afectés "el normal funcionament" del cos, però ha lamentat que "malauradament no ha estat així". Per Soler, "s'està essent extraordinàriament injust" amb els Mossos amb les acusacions per les seves actuacions del dia 20 de setembre i 1 d'octubre.

Soler comença la carta explicant que ell es troba entre els alts càrrecs que el govern d'Espanya ha decidit destituir en aplicació de l'article 155. "Des que vàrem acceptar la responsabilitat hem intentat que aquest procés que avui viu Catalunya no afectés el normal funcionament del cos dels Mossos d'Esquadra, però malauradament no ha estat així, i ho lamentem profundament", assegura.

En la carta, el director general destaca la "cohesió interna" i "l'estima al poble de Catalunya" com dos dels valors que "formen part de l'ADN" d'aquesta organització, de la qual també destaca el seu "rigor" i "professionalitat".

Soler afegeix que "s'està essent extraordinàriament injust" amb el cos, "no només per les imputacions, sense fonaments, contra els nostres comandaments, i que ara es volen estendre a determinats agents, sinó perquè s'acusa al cos de Mossos d'una manca de previsió o d'activitat, el dia 20 de setembre o el dia 1 d'octubre, que en cap cas es va produir".

De fet, afegeix que "es posa en dubte" la professionalitat dels Mossos, "quan difícilment es pot preparar un dispositiu si prèviament no es comunica una actuació". O bé que "és il·lícit criticar amb posterioritat una manera d'actuar i un desplegament, quan en tot moment es va dir, i no només dir, sinó escriure, com s'actuaria i es realitzaria aquest dispositiu" davant de "totes les autoritats de l'Estat". Soler cita la fiscalia, la magistrada del TSJC i la Junta de Seguretat de Catalunya.

"Una forma d'actuar diferent a la vostra, per part d'altres cossos i forces de seguretat de l'Estat, en cap cas hauria de suposar, per contraposició, una crítica a la vostra actuació, que s'ha acreditat que a més va ser molt més eficient, sense produir en cap cas cap persona lesionada", assegura. Soler afegeix que no vol entrar a valorar l'actuació d'altres cossos, entre altres coses perquè "els agents varen seguir ordres dels seus superiors i són aquests qui haurien de vetllar per la correcta actuació del comportament dels seus agents a l'hora d'exercir les seves funcions".

Soler acaba la carta mostrant-se "molt orgullós" de la feina dels Mossos, tant per les actuacions del 20 de setembre i l'1 d'octubre com pel "dia a dia": "per fer del nostre país, un país més segur, on es respectin els drets i llibertats de tots els ciutadans, pensin com pensin, i vinguin d'on vinguin, i que estic segur que seguireu fent, dirigeixi qui us dirigeix, i comandi qui us comandi, perquè els lideratges són importants, però el lideratge l'exerciu també cadascú de vosaltres en el desenvolupament de la vostra tasca de policies".