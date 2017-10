Rajoy respon a la proclamació de la República Catalana amb eleccions autonòmiques

Un altre dia de muntanya russa. Una més per a la història. Només que ahir el guió ja estava escrit. A l'hora de la migdiada, en un Parlament escindit i mig buit, els diputats de Junts pel Sí i la CUP votaven a favor del naixement de la República Catalana i desfermaven l'entusiasme independentista al carrer. A l'hora de sopar, Mariano Rajoy responia explicant els primers detalls de l'aplicació del 155 aprovat pel Senat al migdia: fulminació del Govern, dissolució del Parlament i convocatòria d'eleccions autonòmiques el 21 de desembre. Entre la tarda i la nit, el país quedava formalment dividit en dues legalitats.



Xoc de trens



El Parlament i l'aparell de l'Estat van caminar ahir tot el dia en direccions oposades que, tanmateix, condueixen a un mateix punt: l'anunciat però no evitat xoc de trens. Aquesta vegada, ja sense remei.

En la primera estació, al Parc de la Ciutadella, el Parlament aprovava en votació secreta, amb els vots de Junts pel Sí i la CUP, i en absència dels diputats de Cs, PSC i PPC, una resolució en la qual, en el preàmbul, es declara un «Estat independent en forma de república». JxS i la CUP culminaven així el seu projecte per a aquesta legislatura amb la proclamació unilateral de la independència. I ho feien a l'escalf de més de dos-cents alcaldes d'arreu del país, convidats al Parlament per a la solemne ocasió.

A la sessió plenària es van debatre i votar les propostes de resolució en resposta al 155. Totes les propostes de l'oposició van ser rebutjades i només les dues de JxS i la CUP, una amb la declaració d'independència i una altra sobre l'inici d'un «procés constituent», van sortir endavant en una votació en la qual no van participar els diputats de Cs, PSC i PPC perquè van abandonar l'hemicicle, després de registrar-se moments de tensió.



Estat independent i sobirà



En el preàmbul -i no en la part sotmesa a votació, perquè JxS i la CUP consideren que la independència ja va ser votada per la ciutadania en la jornada de l'1-O-, la resolució principal, aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc, diu: «Constituïm la República Catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social». «Assumim el mandat del poble de Catalunya expressat en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i declarem que Catalunya es converteix en un Estat independent en forma de república», continua el text.

Al final de la votació, els diputats sobiranistes s'aixecaven per cantar Els Segadors, i sortien entre petons, abraçades, cares d'eufòria i també llàgrimes d'emoció, com les del cantautor i diputat de JxS Lluís Llach.

Puigdemont, que no va intervenir ni dijous ni ahir en el ple de resposta al 155, va fer la seva primera intervenció pública al costat de les escalinates del Parlament, acompanyat pels seus consellers i pels diputats de la majoria independentista, així com pels alcaldes sobiranistes i altres convidats que van assistir al ple històric.

En el seu discurs, Puigdemont assegurava que ha arribat l'hora que les institucions i els ciutadans mantinguin «el pols del país» al terreny de «la pau, el civisme i la dignitat». El president Carles Puigdemont insistia en la legitimitat del procés sobiranista i remarcava que, «com ha passat sempre i continuarà passant», són les institucions i els ciutadans els que «conjuntament, de forma inseparable, construeixen poble i societat», aconseguint «conquestes democràtiques» de forma «cívica i pacífica».

Per la seva banda, els alcaldes sobiranistes que ahir van anar al Parlament a celebrar la declaració d'independència es comprometien simbòlicament davant del president Puigdemont a participar en el procés de «construcció de la República Catalana. Distribuïts per tota l'escalinata principal del Parlament després del ple, els alcaldes, amb la vara de comandament alçada, es van comprometre amb un sonor «sí» a defensar la construcció de la República, després que els proposés aquest compromís l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.

La declaració d'independència provocava un èxtasi independentista a l'exterior del Parlament, on fins a 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, seguien la històrica sessió parlamentària. Més tard, la festa es traslladava a la plaça de Sant Jaume, on s'aplegaven 17.000 persones per celebrar la declaració unilateral d'independència.



L'altra cara de la DUI



Amb tot, la festa tenia matisos. La DUI, no reconeguda per cap cancelleria, era expressament rebutjada pels EUA, Alemanya, el Regne Unit, França, Itàlia, Rússia, Portugal, les repúbliques bàltiques i fins i tot Andorra, i organitzacions com la Unió Europea, l'ONU i l'OTAN. A més, la Fiscalia General de l'Estat ultimava una querella per un delicte de rebel·lió contra els artífexs de la DUI, una acció penal que afectarà almenys els membres del Govern i els de la mesa del Parlament que van permetre la votació. El delicte de rebel·lió, tipificat a l'article 472 del Codi Penal i següents, preveu penes d'entre 15 i 25 anys de presó per als qui, «induint els rebels, hagin promogut o sostinguin la rebel·lió», per «als caps principals d'aquesta». No es descartaven detencions dels alts càrrecs del Govern ja la setmana que ve.



L'impacte del 155



En el segon escenari del matí, el Senat aprovava les mesures proposades pel Govern central per «retornar Catalunya a la legalitat» a l'empara de l'article 155 de la Constitució, amb els vots a favor del PP, PSOE, Ciutadans, Fòrum, UPN i CC; Units Podem, ERC, PDeCAT, PNB, EH Bildu i Compromís hi votaven en contra, mentre que Nova Canàries s'abstenia. El senador socialista José Montilla va abandonar l'hemicicle per evitar votar ni a favor ni en contra de la mesura.

El text definitiu suavitzava l'inicial aprovat pel Consell de Ministres dissabte passat, ja que el PP acceptava dues esmenes del PSOE, una per modular les mesures, fins i tot suspendre-les si cessen les circumstàncies que les han originat, i una altra per renunciar a controlar els mitjans públics catalans, com TV3, que seguiran depenent del Parlament.

Amb l'autorització del Senat, requisit imprescindible per a l'aplicació de les mesures, tal com estableix l'article 155, el Govern convocava a la tarda el Consell de Ministres per aprovar la seva aplicació. El resultat, anunciat al vespre pel mateix Rajoy, era la destitució del president Puigdemont, del vicepresident Oriol Junqueras, i de tots els seus consellers, la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions autonòmiques per al 21 de desembre. El Govern espanyol, que va recórrer el pronunciament del Parlament davant el Tribunal Constitucional, assumeix a través dels seus ministeris les competències respectives de cada conselleria.

En les mesures, recollides en cinc decrets que entraran en vigor amb la seva publicació al BOE, també s'ordena la destitució del secretari general d'Interior de la Generalitat, Cèsar Puig, i del director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, i el tancament de les delegacions internacionals de la Generalitat, excepte la de Brussel·les. Com recordaven ahir a la Moncloa, el president Puigdemont ha d'abandonar el seu càrrec quan la seva destitució sigui publicada al Butlletí Oficial de l'Estat, i si pretengués seguir exercint-lo podria incórrer en un delicte d'usurpació de funcions. A més, 141 treballadors eventuals adscrits als membres del Govern català deixaran d'exercir les seves funcions i seran destituïts també amb l'aplicació del 155 .

«Els espanyols estem vivint una jornada trista en la qual la desraó s'ha imposat a la llei i ha enderrocat la democràcia a Catalunya», va dir Rajoy, que considera «urgent tornar la veu als ciutadans catalans perquè decideixin el seu futur». «No es tracta de suspendre l'autogovern ni d'intervenir-lo ni de retallar-lo, es tracta de retornar-lo a la normalitat com més aviat millor», va asseverar. Rajoy va donar les gràcies pel seu suport a l'aplicació de l'article 155 als líders del PSOE, Pedro Sánchez, i de Ciutadans, Albert Rivera, amb els quals va parlar per telèfon per explicar-los les decisions adoptades pel Consell de Ministres.

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, reunirà avui mateix els secretaris d'Estat i subsecretaris dels ministeris per començar a desenvolupar les funcions assumides pels ministeris en cadascuna de les conselleries catalanes.