Trapero s'acomiada demanant lleialtat i comprensió als «comandaments que prenen el relleu»

Josep Lluís Trapero s'ha acomiadat per carta com a cap dels mossos d'esquadra aquest dissabte demanant als agents del cos policial "lleialtat i comprensió" envers les "decisions" que prendran els nous "comandaments·. En la carta el fins ara major dels Mossos afirma que se li ha comunicat el cessament aquest dissabte. "No és un dia fàcil per a mi", explica Trapero, que agraeix als mossos el seu treball en uns anys "realment complexos" per les "mancances de mitjans" i per la situació dels últims mesos: "Fa molt temps que els mossos ens hem acostumat al soroll que envolta qualsevol de les nostres actuacions", assegura Trapero, que demana que aquest soroll "no ens condicioni en el dia a dia". Trapero defensa com a llegat del cos el "canvi cultural" per "posar per davant el ciutadà".

En la carta signada aquest dissabte Trapero fa un reconeixement al treball "de valent, sovint amb una exigència que va més enllà del que la funció pública hauria de suposar", en uns anys de "mancances de mitjans, de retallades en les condicions de treball i d'incomprensió, de vegades, davant les nostres accions".

Assegura que té la "íntima satisfacció", pel "canvi cultural" que, segons diu, s'ha imposat als Mossos d'Esquadra com a organització "confiable, especialitzada", un canvi que té com a objectiu posar "per davant el ciutadà". Trapero també demana "disculpes" per "l'exigència poc compensada", per les "conseqüències i incomprensió" que, segons explica, han rebut els mossos en algunes ocasions i fa una defensa del model de policia catalana.