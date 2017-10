Tres agredits en una manifestació unionista de Barcelona

Tres persones han estat agredides aquest vespre en una manifestació unionista pels carrers de Barcelona. Segons fonts dels Mossos, un grup de persones s'han concentrat a mitja tarda a la plaça Artós i, posteriorment, la concentració s'ha convertit en una mobilització. Cap a dos quarts de nou del vespre, els manifestants s'han dirigit cap als estudis de Catalunya Ràdio, on han atacat l'emissora i han trencat els vidres de l'edifici. Els Mossos han hagut de muntar un cordó policial per protegir l'edifici. Posteriorment, els agents també han impedit a Via Laietana que els manifestants poguessin accedir a la plaça Sant Jaume, on se celebrava la Festa de la República. Al voltant de dos quarts de deu els manifestants s'han creuat amb una parella a la cruïlla entre Aragó i Provença i els han agredit. Després també han agredit el propietari d'un establiment al carrer Mallorca. Segons el SEM, dos dels ferits són dos nois de 31 i 32 anys, que han estat traslladats a l'Hospital de Sant Pau per contusions lleus.



Cap a les onze de la nit uns cinquanta manifestants s'han desplaçat fins a la plaça Espanya. Allà, els Mossos han pogut identificar una persona que seria l'autor de l'agressió que s'havia produït anteriorment en un local del carrer Mallorca. Els agents han col·locat un cordó al voltant mentre identificaven aquesta persona i, posteriorment, l'han deixat en llibertat. Els agents s'han retirat del lloc amb els furgons antidisturbis escridassats pels pocs manifestants que quedaven.

Segons la Guàrdia Urbana, el grup de manifestants ha arribat a sumar un miler de persones en algun moment de la tarda.

A través de Twitter, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una condemna rotunda en relació a aquests manifestants violents "ultres" que, segons l'alcaldessa, també han agredit mitjans de comunicació i una escola.