Trump destapa amb reserves papers inèdits de l'assassinat de JFK

Estats Units va publicar més de 2.800 documents inèdits sobre l'assassinat de John F. Kennedy, que detallen algunes activitats de la CIA a la guerra freda, després que el president nord-americà, Donald Trump, permetés divulgar aquests arxius, però ordenés que una part d'ells es mantinguin ocults.

La publicació de l'última tanda d'arxius encara classificats sobre el tema que té el Govern nord-americà tenia l'ai al cor a historiadors i aficionats a les teories de la conspiració, però la Casa Blanca va allargar l'expectació fins a última hora de la tarda. Va ser llavors quan Trump, que ja havia avançat que es plantejava autoritzar la publicació dels informes, va anunciar la seva decisió de permetre que els Arxius Nacionals divulguessin 2.891 documents, i retenir-ne alguns a causa del que fonts oficials van descriure com a pressions de la CIA i FBI.

«Avui ordeno que el vel finalment s'aixequi» perquè «el públic pugui estar informat de tots els aspectes sobre aquest esdeveniment crucial», va dir Trump en un memoràndum presidencial.

El mandatari va reconèixer que el seu equip li havia demanat que retingués una part de la informació dels documents, i que no tenia «una altra opció» d'acceptar aquestes censures en lloc de permetre un dany potencialment irreversible a la seguretat dels Estats Units. Però Trump va donar sis mesos a les seves agències –fins al 26 d'abril del 2018– perquè revisin les raons per les quals han decidit mantenir ocults certs documents i «minimitzin els extractes censurats» per publicar-los com més aviat millor, segons va explicar la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicat. A la CIA i l'FBI els preocupava que els arxius exposessin «la identitat d'individus» que van ser els seus «informants» i poden ser vius avui; i que donessin detalls sobre «activitats que es van dur a terme amb el suport d'organitzacions estrangeres aliades», va explicar a periodistes un alt funcionari, que va demanar l'anonimat.

Diversos experts en la història i els documents sobre Kennedy ja havien avançat que els arxius del Govern que encara estiguessin ocults estarien, majoritàriament, només «tangencialment» relacionats amb l'assassinat, i no contindrien cap «bomba». Això es deu, en part, al fet que un comitè especial ja va revisar fa dues dècades aquests mateixos documents i va classificar la majoria com a «no rellevants», per no estar directament vinculats a l'assassinat.

Però els historiadors esperaven trobar alguna resposta sobre la visita a Mèxic del presumpte assassí de Kennedy, Lee Harvey Oswald, sis setmanes abans de l'infame succés. Els arxius que acaba de publicar contenen mencions al programa que va utilitzar la CIA per escoltar les converses en les ambaixades de Cuba i la Unió Soviètica a la capital mexicana, ambdues visitades per Oswald al setembre i octubre del 1963.

«El 1970 hi havia un arxiu cronològic de la vigilància a les ambaixades cubana i soviètica (...) però aquests arxius haurien estat destruïts», indica un document de març del 1978.

El que els experts esperaven trobar en els documents eren detalls sobre la naturalesa de l'acord que la CIA va arribar amb el Govern mexicà per muntar aquesta vigilància, segons va explicar a Efe el jutge federal John R. Tunheim, que va encapçalar el comitè independent que va revisar tots els documents del Govern entre 1994 i 1998.

Alguns documents mencionen el viatge d'Oswald a Mèxic: un cable datat el 28 de novembre del 1963 parla d'un «rumor» que aquest havia dipositat «5.000 dòlars (4.200 euros) en un banc dels Estats Units» durant la seva visita a la capital mexicana, però un altre cable de març del 1964 assegura no haver-ne trobat proves, tret que el presumpte assassí de Kennedy hagués usat un altre nom.

Un altre cable reflecteix una entrevista amb la secretària del cònsol cubà a Mèxic, Silvia Duran, que assegura que Oswald li va demanar un visat de trànsit per Cuba de camí cap a la Unió Soviètica i que, quan va veure que aconseguir-ho era difícil, es «va enfadar extremadament».