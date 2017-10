Els conservadors, favorits per triomfar en les eleccions islandeses

El conservador Partit de la Independència del primer ministre Bjarni Benediktsson és el favorit per triomfar en les eleccions islandeses, segons els sondejos, en una jornada de pronòstic incert i amb l'oposició d'esquerra amb opcions de poder formar govern.

Els col·legis electorals van romandre oberts fins ahir a les 10 de la nit en els segons comicis anticipats celebrats en un any, tots dos per escàndols que afecten la presidència de l'Executiu.

Els tres últims sondejos difosos la vigília de les eleccions situen el Partit de la Independència com a guanyador, amb un avantatge d'entre 3 i 8 punts davant del Moviment d'Esquerra Verda i col·loquen a les formacions de centre com a àrbitres per a la formació d'hipotètiques coalicions de govern.

El Partit de la Independència ha remuntat els sondejos, que fa uns dies encara col·locaven per davant els verds, emparat en la seva capacitat d'arrossegament (ha guanyat totes les eleccions generals llevat de les de 2009, després de la greu crisi econòmica) i les bones xifres macroeconòmiques.

Però la caiguda de Futur Brillant, que cap sondeig situa des de fa setmanes per sobre de la barrera mínima del 5%, fa improbable reeditar la coalició amb conservadors i el Partit Reformista que ha governat els últims nou mesos i que ha estat l'executiu de majoria absoluta més breu en la història d'aquest país.

Si es confirma el seu triomf, el Partit de la Independència necessitarà previsiblement també el suport del Partit Progressista, tradicional aliat.