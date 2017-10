La CUP no avala l'article 155, però es mostra oberta 'a tots els escenaris' donada la 'complexitat' del moment

La portaveu de la CUP, Núria Gibert, ha dit aquest diumenge que la CUP no avala "cap mecanisme d'imposició que surti de l'article 155" perquè consideren que és "il·legítim". Pels cupaires, la constatació dels resultats de l'1-O diuen que "ja no som més súbdits", "no tenim rei, ni virreina", en al·lusió directa a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria. Tot i no avalar l'article 155, "no volem ser tancats ni irresponsables i tindrem tots els escenaris damunt la taula", en referència a les eleccions anunciades pel president Mariano Rajoy el proper 21 de desembre. "Serà la nostra militància qui acabi decidint quina és la millor opció", ha afegit. Amb tot, la voluntat de la CUP és construir la República i per això insten el Govern de Puigdemont a fer públic el paquet de mesures per fer-la efectiva i consolidar-la.