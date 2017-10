Els Mossos retiren les fotos de Puigdemont de les seves comissaries

Els Mossos d'Esquadra han rebut una ordre interna per retirar de les seves comissaries les fotografies oficials del fins ara president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i en el seu cas de qualsevol membre del seu Govern, seguint el procediment habitual quan hi ha canvis en l'executiu.

Segons han informat a Efe fonts policials, aquesta directriu interna s'ha impartit a les comissaries en compliment del procediment establert quan hi ha modificacions al Govern català, com ha ocorregut ara després de la destitució en ple del president Carles Puigdemont i del seu executiu.

"Seguint instruccions, des de la Prefectura de Policia informem que s'ha de procedir a fer efectiva la retirada d'aquelles fotos dels exmembres del Govern de la Generalitat de Catalunya a totes les comissaries i seus oficials dels Mossos d'Esquadra", indica el comunicat intern, a què ha tingut accés Efe, que la direcció dels Mossos ha remès aquest migdia a totes les comissaries.

D'aquesta forma, els Mossos tenen la instrucció de retirar de les seves comissaries les fotografies oficials de Puigdemont i dels consellers del Govern, que han estat destituïts pel Govern en aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Després de destituir la cúpula de la conselleria d'Interior, el director dels Mossos d'Esquadra i el fins ara major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, el Ministeri d'Interior ha pres el control del cos i ha nomenat com a cap el comissari Ferran López, fins ara número dos de Trapero.

Els Mossos d'Esquadra també han retirat el servei d'escorta als membres destituïts de l'executiu, encara que el mantenen per a Puigdemont, com passa amb d'altres expresidents de la Generalitat per motius de seguretat.