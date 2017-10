Junqueras insisteix que Puigdemont és i seguirà sent el president

"No podem reconèixer el cop d'estat contra Catalunya ni cap de les decisions antidemocràtiques que està adoptant el PP amb control remot des de Madrid. El president del país és i seguirà sent Carles Puigdemont". Així s'ha expressat aquest diumenge en un article al diari 'El Punt Avui', Oriol Junqueras, que ha fet una crida a "recompondre forces" i ha compartit amb el líder de Podem de Catalunya, Albano-Dante Fachin, que cal una estratègia "compartida".

Junqueras ha advertit "que potser hi haurà moments d'incerteses, de dubtes o de contradiccions" en el camí que s'obre ara, però ha remarcat que no hi ha cap altra opció que "seguir endavant, acumular forces, seguir carregant-se de raons, compartir neguits i alegries, fracassos i esperances, saber encaixar els cops per tornar-se a alçar, sense renunciar mai a les urnes per validar la República".

Junqueras ha remarcat que "té gràcia que aquests dies" es titlli els independentistes de "colpistes" quan "els únics cops han estat a la cara de persones que volien exercir el seu dret a vot o dels grups d'extrema dreta que han atacat ciutadans només per les seves idees". A això li ha sumat l'aplicació del 155, interpretant la Constitució "al gust d'aquells que no la volien". "Avui resulta que són aquelles formacions polítiques més properes al franquisme les que s'han erigit com a intèrprets i garants de la Constitució", ha ironitzat.

Segons ell, el PP, amb "l'absoluta complicitat del PSOE", ha entrat a Catalunya "amb la decidida voluntat d'intervenir el model educatiu, de controlar els mitjans de comunicació, de posar el cos policial català al seu servei, de descapitalitzar el país, de convertir-lo en una província més d'una Espanya uniforme que no tolera la pluralitat nacional, d'esclafar tota dissidència per democràtica que sigui i de liquidar tota esperança de diàleg".

En aquest escenari, ha rebutjat reconèixer "aquest cop d'estat contra Catalunya", i ha defensat que Puigdemont segueix sent el president, com també Carme Forcadell ho és del Parlament, "almenys fins al dia que la ciutadania no decideixi el contrari en unes eleccions lliures". Junqueras ha constatat que "la resposta a la usurpació de les institucions ha d'esdevenir un clam".



Ha reconegut que la República "ha nascut però no amb la fortalesa que voldrien" i els propers dies caldrà prendre decisions "que no sempre seran fàcils d'entendre". "Potser hi haurà moments d'incerteses, de dubtes o de contradiccions entre allò que volem i el camí que escollim en cada fase per arribar-hi", ha admès. Al seu parer, cal una "estratègia compartida" i és imprescindible teixir "sòlides aliances amb tots aquells actors socials i econòmics que tenen la decidida voluntat de construir un veritable estat al servei de la ciutadania".

En tot cas, ha apostat per "recompondre forces i estratègia i perseverar sempre". "No hem de tenir cap dubte que si seguim, que si des del civisme i l'actitud pacífica de sempre no ens deixem trepitjar, aconseguirem avançar fins allí on ens proposem", ha conclòs Junqueras, que ha apuntat que "no s'ha de renunciar mai a les urnes per validar la República" i que cal preparar alhora uns futurs comicis municipals "que han de ser claus en l'assentament" de la mateixa.