El PP carrega contra el secretari d'estat de migració belga per l'oferta d'asil a Puigdemont

El portaveu del PP i vicepresident primer del grup PPE al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha carregat contra el secretari d'estat de Migració i Asil belga, Theo Francken , per haver fet una oferta d'asil polític a Carles Puigdemont.

"Es tracta d'un atac inacceptable d'un membre del govern belga a un altre estat de la UE com Espanya que espero que sigui corregit immediatament", ha afirmat el líder dels populars al Parlament europeu. González Pons ha assegurat que Francken ha "incomplert els principis de solidaritat i col·laboració lleial" entre els països de la UE i ha lamentat les "greus acusacions" que el dirigent belga ha llençat contra el sistema judicial espanyol.

Theo Francken ha assegurat aquest matí que Carles Puigdemont podria rebre asil polític a Bèlgica després d'un eventual judici pel seu paper en la declaració d'independència de Catalunya.

Segons González Pons, "sense tenir cap motiu ni competència per fer-ho, i avançant-se a qualsevol esdeveniment, Francken es permet valorar un possible judici a Puigdemont fent greus acusacions al sistema judicicial espanyol, a la feina dels jutges espanyols i a l'esta de dret a Espanya", ha dit González Pons.

El dirigent popular ha remarcat que acceptar una petició d'asil de Puigdemont "seria contrari als tractats de la UE i a les normes internacionals en matèria d'asil", ja que aquestes estableixen que no hi tindran dret les persones sobre les quals "hi ha motius fonamentats per considerar que han comès un delicte greu fora del país de refugi", així com persones que siguin "culpables d'actes contraris als principis de les Nacions Unides, entre els quals hi ha la integritat territorial dels estats membres".

Finalment, González Pons ha retret a Francken que no pot donar "lliçons" algú que "ha sigut jutjat al seu país per incomplir una decisió judicial", en referència a una multa de 4.000 euros diaris imposada a Francken el 2016 per negar-se a oferir un visat humanitari a una família de Síria malgrat que la justícia havia resolt a favor de concedir-li-ho.