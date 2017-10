Puigdemont no acata el seu cessament i crida a fer "oposició democràtica"

Carles Puigdemont va deixar clar ahir que no acata el seu cessament com a president de la Generalitat i va cridar els catalans a mostrar la seva «oposició democràtica» a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, mentre portes endins hi ha debat sobre si convé convocar eleccions «constituents».

Enmig d'un clima de secretisme, i sense donar públicament detalls dels seus plans per fer front al 155, Puigdemont va fer la primera intervenció pública des que va abandonar divendres el Parlament després de l'aprovació d'una resolució en la qual es proclamava Catalunya com un «Estat independent en forma de república». Ho va fer a través d'un missatge gravat –no al Palau de la Generalitat, sinó a la delegació del Govern a Girona– que va emetre TV3. El comunicat de convocatòria ja deixava clar que no s'accepten les mesures adoptades pel Govern de Rajoy, ja que anunciava el missatge de Puigdemont com a «declaració institucional del president de la Generalitat de Catalunya».

En el seu parlament, Puigdemont va demanar «paciència, perseverança i perspectiva» als catalans per «defensar les conquestes aconseguides fins avui» i mantenir una «oposició democràtica» a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Puigdemont va voler deixar clar que no acata l'aplicació del 155: «La nostra voluntat és continuar treballant per complir els mandats democràtics i a la vegada buscar la màxima estabilitat i tranquil·litat, entenent les dificultats lògiques que comporta una etapa d'aquesta naturalesa, que el nostre país no ha recorregut mai». Després del dia «històric» i «carregat de sentit democràtic i cívic» viscut divendres, en què el Parlament «va complir amb allò que els ciutadans van votar» a les eleccions del 27 de setembre del 2015, segons Puigdemont, el Consell de Ministres va prendre «decisions contràries a la voluntat expressada» pels catalans a les urnes.

«En una societat democràtica, són els parlaments els que escullen o cessen els presidents», va subratllar Puigdemont, que va dir que l'etapa actual s'ha de defensar «amb un incansable sentit cívic i compromís pacífic». En aquest sentit, va afegir: «No ens desviem: continuem perseverant en l'única actitud que ens pot fer guanyadors. Sense violència, sense insults, de manera inclusiva, respectant persones i símbols, opinions i també respectant les protestes dels catalans que no estan d'acord amb el que ha decidit la majoria parlamentària».

Des d'un faristol amb el logotip de la Generalitat, davant les escalinates de l´antic hospital de Santa Caterina de Girona, actual seu de la delegació del Govern català, i al costat de les banderes catalana i europea, Puigdemont va assenyalar que «la millor manera de defensar les conquestes aconseguides fins avui és l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155, que és la consumació d'una agressió premeditada a la voluntat dels catalans». «Ho hem de fer preservant-nos de la repressió i de les amenaces, fent-ho sense abandonar mai, mai en la vida, en cap moment, una conducta cívica i pacífica. No tenim ni volem la raó de la força. Nosaltres no», va recalcar. Puigdemont es va comprometre a «seguir treballant per construir un país lliure, per garantir una societat que tingui menys injustícies, més igualtat, més solidaritat i més fraternitat amb tots els pobles del món, començant pels pobles d'Espanya amb els quals volem vincular-nos des del respecte i el reconeixement mutus».



Puigdemont, de passeig



Lluny de ser una jornada de mobilitzacions, posteriors a la proclamació de la independència, el dia va transcórrer ahir sense que l'ANC i Òmnium convoquessin concentració al carrer. Les dues entitats van fer una crida als catalans a «guardar energies» i mostrar «civisme republicà». Fent gala d'aquesta normalitat, Puigdemont va passejar ahir pel centre de Girona acompanyat de la seva dona, Marcela Topor, entre mostres de suport de molts veïns, després d'haver dinat en un restaurant de la plaça del Vi i després de gravar la seva declaració.



«Esforç i perseverança»



El líder d'ERC, Oriol Junqueras, que tampoc acata el seu cessament com a vicepresident del Govern, va demanar ahir als catalans que siguin «conscients de les dificultats» que posa el Govern espanyol per fer efectiva la declaració d'independència, i també va reclamar «esforç i perseverança». ERC va mantenir ahir, igual que altres partits independentistes, el silenci informatiu iniciat divendres, després que fos aprovada la declaració d'independència per part del Parlament, però a títol individual alguns dels seus líders van expressar algunes opinions, sempre a través de la xarxa social Twitter. Junqueras va indicar, en aquest sentit, que «tots som i hem de ser conscients de les dificultats que ens han posat i ens posaran», i afegia que «els grans reptes sempre exigeixen esforç i perseverança». El president d'Esquerra sol·licita «als més convençuts» que «acompanyin especialment aquells que tenen dubtes i inquietuds, amb serenitat, humilitat i respecte». El portaveu d´ERC al Congrés, Joan Tardà, afirmava ahir que «en els pròxims dies, defensar la república vol dir mantenir serenitat, no caure en cap provocació dels violents i donar suport al Govern en tot el que faci falta».