Rull: "La meva voluntat és tornar dilluns com a ministre de la nova República catalana"

"Moltíssimes gràcies per ser-hi, moltíssimes gràcies per allò que continuareu fent i el dilluns la meva voluntat és venir aquí i ja no ser un conseller de la Generalitat de Catalunya, sinó poder ser un ministre de la nova República catalana".

Així s'expressa Josep Rull en un vídeo que ha penjat a Twitter el secretari nacional de l'ANC Pere Grau, on s'adreça als treballadors del departament. Rull cita també Nelson Mandela per recordar que "un guanyador és un somiador que mai s'ha rendit", i apunta que "mai s'han rendit en el repte de deixar als fills un país millor, pensi el que pensi, hagi nascut dins o fora de Catalunya, parli, estimi o somiï en català o en castellà".