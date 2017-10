Soraya Sáenz de Santamaría assumeix la coordinació del Govern de Catalunya

La vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va assumir ahir les funcions i competències de la Presidència de la Generalitat després del cessament de Carles Puigdemont en aplicació de les mesures del 155, mentre començaven a córrer els terminis per a les eleccions del 21 de desembre.

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha delegat en Sáenz de Santamaría la coordinació amb els ministeris que s'han fet càrrec de les competències de les conselleries, després que tots els seus responsables fossin destituïts. També va ser cessat ahir, per ordre ministerial, el fins ara major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

Encara que en el Butlletí Oficial de l'Estat publicat ahir a la matinada es determina que Rajoy assumeix les funcions i competències que corresponen al president de la Generalitat previstes en l'Estatut, en un altre article del decret s'especifica que delega aquestes funcions en la vicepresidenta. El Govern va eludir incloure en els decrets de cessament de Puigdemont i la resta de consellers la frase habitual en aquests casos en què s'agraeix als destituïts els «serveis prestats».

D´altra banda, ahir es va celebrar a Madrid la primera reunió presidida pel secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, amb els subsecretaris dels ministeris que assumeixen les competències del Govern català.

Ferran López, cap dels Mossos

Respecte a la destitució de Josep Lluís Trapero, Interior ha nomenat en el seu lloc el comissari superior de Coordinació Territorial dels Mossos, Ferran López, que era el segon del cos en l'escalafó i amb qui el ministre Juan Ignacio Zoido ja va parlar ahir per telèfon per demanar-li una «lleial col·laboració» i recordar-li la seva obligació de complir i fer respectar les normes de l'estat de dret. Zoido va justificar a Twitter el cessament de Trapero «per la seva situació judicial», ja que està investigat per un presumpte delicte de sedició.

Josep Lluís Trapero, de la seva banda, va acatar el cessament i va demanar als agents dels Mossos d´Esquadra que mantinguin la «lleialtat i comprensió» envers les decisions dels comandaments que el rellevaran.

Per la seva banda, Ferran López va sol·licitar als Mossos en una nota que continuïn treballant amb la mateixa «professionalitat i lleialtat» amb la qual han actuat fins ara i va garantir que mantindrà intacta l'actual estructura de comandament i el «normal funcionament» del cos.

Les eleccions, en marxa

Quant a la preparació de les eleccions, i atès que no té una llei electoral pròpia, Catalunya es regeix per la LOREG (Llei Orgànica del Règim Electoral General), molt estricta amb els terminis i els procediments. Segons aquesta norma, les candidatures han de presentar-se davant la junta electoral competent entre el quinzè i el vintè dia posteriors a la convocatòria, és a dir, que els partits independentistes que dubten de si concórrer o no a aquests comicis han de prendre una decisió entre el 12 i el 17 de novembre. Després d'aquesta data, ja no podran presentar-s´hi. La campanya electoral es desenvoluparà entre les zero hores del dia 5 de desembre i les 12 de la nit del dia 19.

Consellers sense escorta

Els Mossos d'Esquadra ha retirat el servei d'escorta als consellers de la Generalitat, cessats pel Govern central, tot i que encara el mantenen per motius de seguretat per a Carles Puigdemont, com passa amb els expresidents de la Generalitat. Aquesta mateixa mesura també podria estendre's a algun exconseller en funció del risc que es consideri per a la seva seguretat.

La majoria dels fins ara consellers es van acomiadar divendres de les seves escortes dels Mossos d'Esquadra, així com dels seus xòfers, cosa que va sorprendre els agents, que desconeixien que ja no prestarien més el servei de guardaespatlles dels membres del Govern.

Segons les fonts, la retirada del servei d'escortes és una decisió del nou cap dels Mossos, adoptada per criteris tècnics i no polítics, com passa en la majoria de casos en què un conseller deixa el càrrec. De fet, segons les mateixes fonts, entra dins la normalitat retirar el servei als consellers que han deixat de ser-ho i conservar-lo per a l'expresident, com s'ha fet sempre fins ara. En qualsevol cas, si algun dels fins ara consellers que han tingut protecció i n´han deixat de tenir considera algun risc, podria comunicar-ho als Mossos d'Esquadra perquè es fes una valoració tècnica de la seva situació i s'adoptessin les mesures pertinents, segons les fonts.

A l'àrea de seguretat, el Govern ha destituït el fins ara conseller d'Interior, Joaquim Forn, el secretari general, Cèsar Puig, el director dels Mossos, Pere Soler, i el major, Josep Lluís Trapero, que ja ha estat substituït pel seu número dos, Fer-ran López, sota el comandament directe del secretari general tècnic d'Interior, Juan Antonio Puigserver.