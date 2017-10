Albiol demana celeritat a la justícia perquè Puigdemont i Junqueras «paguin les conseqüències» pel seu «cop d'estat»

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha demanat aquest dilluns celeritat a la justícia perquè Carles Puigdemont i Oriol Junqueras "paguin les conseqüències" pel "cop d'estat" que han comès. Així ha respost en preguntar-li si és partidari que Puigdemont i Junqueras es presentin a les properes eleccions.

Segons Albiol, cada partit ha de decidir els seus candidats, però ha reconegut que no li agradaria haver de competir amb "aquells que han fet tant de mal a Catalunya". En declaracions abans de participar en el comitè executiu nacional popular a Madrid, ha opinat que el president sabrà a partir d'ara "retirar-se amb dignitat", i ha considerat que no s'ha produït resistència de moment per part dels consellers en el primer dia laborable després de l'aplicació del 155.

La imatge de Josep Rull al seu despatx, al seu parer, "no passa de ser una anècdota i no té importància".

Albiol ha destacat la "normalitat" que s'ha viscut a Catalunya aquest dilluns i ha opinat que aquesta situació és la que es viurà també en els propers dies, setmanes i mesos a Catalunya, perquè "gràcies a Mariano Rajoy, avui Puigdemont i Junqueras són passat i història, i depèn dels no independentistes que aquesta història continuï en els propers anys".

Ha reconegut que no li agradaria presentar-se contra ells en unes eleccions, i ha indicat en aquest punt que espera que hi hagi "celeritat" per part de la justícia. Malgrat tot, ha apuntat que són els partits els que escullen els seus candidats, i si acaben presentant-se "no hi ha cap tipus de problema". "Els guanyarem a les urnes. Treballarem perquè l'independentisme sigui passat i no tornin aquestes persones que han fet tant de mal. Per primer cop és factible", ha assegurat.